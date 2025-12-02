友邦聖露西亞大選！執政黨搶下多數席位　總理皮耶連任

▲聖露西亞總理皮耶。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

友邦聖露西亞（Saint Lucia）1日舉行國會議員及新任總理選舉，根據最新官方結果，執政黨聖露西亞勞工黨（Saint Lucia Labour Party）在17個席位中贏得至少13席，取得國會多數，現任總理皮耶（Philip Pierre）確定連任。

路透、St. Lucia Times報導，執政黨聖露西亞勞工黨在國會兩院均擁有多數優勢，大選結果顯示，皮耶獲得57.1%得票率，保守派反對黨聯合工人黨領袖查士納（Allen Chastanet）則獲得37.3%得票率。

另據St Vincent Times稍早報導，計票作業仍在進行中，但初步數據顯示，在17個選區中，執政的聖露西亞勞工黨在大多數選區領先，獲得2.7萬票，而保守派反對黨聯合工人黨（United Workers Party）獲得約1.9萬票。

總理皮耶11月9日宣布舉行大選，並把12月1日訂為投票日。投票所1日上午開放讓民眾投票選出國會17個席位代表，就在正式開始投票之前，部分投票所外出現排隊人潮。

這次大選聚焦經濟管理、暴力犯罪以及護照銷售等議題。皮耶曾帶領所屬的勞工黨在2021年大選搶下13席當選總理。中央社指出，皮耶與查士納皆曾率團訪台。