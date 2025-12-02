中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

▲ 簡雲清已被美國驅逐出境。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國研究員簡雲清（Yunqing Jian，音譯）因走私危險生物病原體「嘔吐毒素」（Vomitoxin）真菌進入美國，已被驅逐出境。這名33歲前密西根大學研究人員上月承認共謀走私生物病原體罪名，且對聯邦調查局（FBI）撒謊，被判服刑期滿後驅逐。

根據《紐約郵報》，FBI局長邦吉諾（Dan Bongino）1日在X平台證實這項消息，強調「FBI絕不會袖手旁觀，任由外國敵對勢力利用我們一流的大學設施來實現他們的目的。」

檢方指控，簡雲清是中國共產黨忠實黨員，曾接受中國政府資助研究這種致命真菌，與男友劉宗勇（Zungyong Liu，音譯）合謀，將名為「禾谷鐮孢菌」（Fusarium graminearum）的病原體帶入美國。

這種真菌會引發「穗腐病」（head blight），專門破壞小麥、大麥、玉米和稻米等作物，每年在美國造成2到4億美元的農業損失，被稱為「嘔吐毒素」則是因其會導致牲畜嘔吐，對人類也會造成腹瀉、胃痛、頭痛和發燒等症狀。

現年34歲的劉宗勇在中國一所大學工作，而該所大學正研究這種病原體。他今年7月試圖從底特律大都會機場入境美國時，因背包內攜帶可疑紅色植物材料被遣返。調查顯示，在劉宗勇被攔截前，簡雲清已在密西根實驗室進行相關研究。

簡雲清的辯護律師札爾金德（ Norman Zalkind）為當事人辯護，認為當局誇大事件嚴重性。但至少還有4名中國籍人士因類似罪名被起訴，均涉及企圖將生物材料偷渡至密西根大學進行研究。