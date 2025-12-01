　
地方 地方焦點

中原大學「實英樓」落成啟用　代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

▲中原大學「實英樓」落成啟用

▲中原大學董事長張光正（左）代頒日本天皇褒狀予邱秋林校友（右）。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學1日於新中北校區，舉行薄膜三館增建「實英樓」落成啟用典禮。中原大學董事長張光正於典禮中代頒日本天皇褒狀予實英實業公司董事長、化工系校友邱秋林，表彰其長年投入教育與公益之卓越貢獻。「實英樓」啟用是中原大學推進「校園科學院區」之重要起點，為後續研發與產學合作奠定關鍵基石。

中原大學表示，日本天皇表彰邱秋林董事長長期投身公益、慷慨捐資造福社會，授與「紺綬褒章」並頒發褒狀；該項榮譽已於令和七年（2025）3月26日由日本內閣總理大臣石破茂正式授予。因邱董事長當時未能親赴日本受獎，今由中原大學董事長張光正代為頒授，以肯定其對教育與社會公益的卓越貢獻。

▲中原大學「實英樓」落成啟用

▲中原大學「實英樓」落成啟用。（圖／中原大學提供）

中原大學董事長張光正表示，邱秋林校友長期資助化工系獎助學金、培育後進，並持續投入多項校務建設；其白手起家創立實英實業集團，秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，熱心公益、回饋社會，堪為標竿。張光正並指出，社會各界對中原校友最一致的評價是「踏實」，正如「實英」之名，與「篤信力行」校訓相呼應。

中原大學校長李英明出，「實英樓」獲得化工系61級邱秋林校友捐贈新臺幣3,600萬元挹注工程，因此特將大樓命名為「實英樓」，一樓會議室命名為「實英廳」，期勉中原師生效法實英企業精神，腳踏實地、專注研發，持續深耕薄膜科技。邱秋林董事長長期關懷教育與科技，積極投入公益，以「努力工作、行善天下」為準則，將企業社會責任化為具體行動；透過獎助學金、研究場域與校務建設等多元支持，培育下一代人才。

邱秋林表示，在中原創校70週年見證「實英樓」啟用，意義非凡。期盼師生充分運用場域功能，並以此為基礎擴充能量，帶動校園科技園區發展。他強調，求學期間於中原大學所奠定的扎實基礎與價值信念，一路伴隨其創業歷程，「回饋母校、幫助社會，是一生不變的承諾。」

典禮上，校方也特別感謝另外兩位重要捐款校友。化工系61級陳咸亨捐贈美金5萬元支持工程；依其期望，三樓「節能負碳製程實驗室」以其父親之名命名為「世森室」，並由化工系李魁然教授代表致詞。同時追念已故化工系52級陸華校友，他將部分遺產捐給母校，其中新臺幣3,000萬元用於本棟工程。

中原大學實英樓日本天皇褒狀校友邱秋林

