痛批高市一錯再錯！　陸官媒正告日政客：台灣問題是玩火自焚

▲日本首相高市早苗試圖扛著北京施加的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗涉台言論，引發大陸官方高度且長期反擊，大陸官媒人民日報今（1）日又發一篇「鐘聲」評論，該標題是「日本所謂『台灣地位未定』論，是對歷史的無知和現實的誤判」，痛批高市早苗在台灣問題上一錯再錯，暴露其根深蒂固的歷史修正主義傾向，折射出其對當今國際政治現實的誤判，在台灣問題上面「玩火必自焚。」

大陸外交部發言人林劍稍早主持例行記者會，針對日本首相高市早苗言行又表示，日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。

林劍也強調，「在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。我們敦促日方以史為鑒，深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。」

同時，大陸官媒《人民日報》鐘聲以「日本所謂『台灣地位未定』論，是對歷史的無知和現實的誤判」為標題釋出一篇評論稱，日本首相高市早苗近日在國會出席黨首辯論時稱，「（日本）根據『舊金山和約』放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場」，這一刻意歪曲歷史的所謂「台灣地位未定」論調，與她此前公然宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的錯誤言行可謂如出一轍，再一次暴露了其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖。

評論指出，台灣問題的歷史經緯和法理事實十分清晰。1895年4月，日本通過不平等條約侵佔台灣及澎湖列島。1943年12月，中美英三國政府發表《開羅宣言》，宣佈三國之宗旨在使日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國。1945年7月，中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申「開羅宣言之條件必將實施」。

評論表示，同年9月，日本簽署投降書，明確承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。這一系列具有國際法效力的文件，構成了中國收復台灣的完整法律鏈條。台灣回歸中國，是正義的昭彰，是二戰重要勝利成果。任何關於「台灣地位未定」的錯誤論調，都是對戰後國際秩序的公然挑戰。

評論特別指出，高市早苗所援引「舊金山和約」，是上世紀50年代，一些西方國家出於冷戰戰略考慮，將中蘇等二戰主要戰勝國排斥在外的情況下，對日單獨媾和而發表的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對《開羅宣言》和《波茨坦公告》等具有國際法效力文件的背離，因而是非法的、無效的。高市早苗選擇性無視構成戰後國際秩序基石的一系列法律文件，獨獨援引這一非法無效的文件，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認准則的踐踏。

評論也反問，高市早苗宣稱「日本又回來了」，「我們不禁要問，一個什麼樣的日本又回來了？！此言若指日本汲取二戰教訓、反思軍國主義侵略歷史、恪守和平憲法承諾，因而以正常國家身份重返國際社會，自然無可厚非。然而，此言若意味著日本軍國主義沈渣泛起甚至甚囂塵上，則國際社會需要高度警惕。」

評論再舉出，僅以台灣為例，日本軍國主義者在歷史上台灣帶來「黑暗的殖民統治，滅絕人性的罪行。」民眾毫無政治權利、信仰自由和文化自由，礦產資源、民生物資遭瘋狂掠奪。包括雲林3萬多人大屠殺、桃園三角湧燒殺2.5萬人，與蕭壟大屠殺2.7萬人等多起大規模屠殺事件，指日軍半世紀統治造成台灣「最黑暗的一頁」。評論指出，如今日本右翼再鼓吹「台灣有事即日本有事」，形同在歷史傷口上撒鹽。

最後，評論強調「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心。」同時，正告日本某些政客，「在台灣問題上玩火者必自焚。」