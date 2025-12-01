美國晶片難回流　英特爾前CEO：台積電設美廠也救不了

▲基辛格指出，即使台積電在亞利桑那州設廠，也難以真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國想重振本土晶片製造，但英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，即使台積電（TSMC）在亞利桑那州設廠，也難以真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴，除非產業「發生經濟版圖位移」，否則現狀不會改變。

基辛格接受《金融時報》專訪時指出，他2021年回鍋英特爾後，試圖切割晶圓代工與自家產品線，希望靠代工再次搶回製造領先，但大客戶始終未如預期上門。他坦言接任後才發現公司狀況比原本想像中還糟，過去5年甚至沒有任何產品準時交貨，基本工程紀律蕩然無存，也凸顯英特爾與台積電競爭力差距逐漸拉大。

他指出，英特爾後來花更長時間才突破18A製程技術，而這項技術被視為英特爾能否重新與台積電正面競爭的關鍵。更雪上加霜的是，英特爾部分產品還得由台積電代工，間接證明公司當時落後程度驚人。

基辛格過去曾公開提醒美國過度倚賴台灣製造，引發與台積電關係一度緊繃，台積電創辦人張忠謀更曾回應他「有點不客氣」。

對基辛格來說，所有事情的最終目標，都回歸到那個更大的使命，也就是重振美國的晶片製造業，而這牽涉到在矽晶圓上實體蝕刻圖案的複雜工序，而目前絕大多數產能都集中在亞洲。

他提到，就算像台積電在亞利桑那州（Arizona）蓋了新廠，也無法徹底改變現狀，「我們必須創造一種經濟上的『位移』（dislocation），才能讓這場轉變真正發生。」

至於拜登政府推動的2022年晶片法（Chips Act），基辛格也不滿資金直到最後一刻才釋出，「兩年半後還沒有撥出任何資金？我覺得這糟透了！而且他們在最後一刻才勉強推行出來……我對此非常不滿。」

外界同時也關心他如何看待美國總統川普（Donald Trump）。基辛格透露，他過去曾多次與川普會面，形容對方是「情緒很滿的人」。對於美國政府近期取得英特爾一成股權，他則持開放態度，只要最終能讓公司更具競爭力，「我都願意考慮。」