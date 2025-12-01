快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



清晨至上午全台有降雨機率，8級以上強陣風要來了！中央氣象署表示，今天桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花蓮、台東及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，風力增強，今天下午至周二晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

氣象署預報，周二白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭仍有局部短暫雨，花東及中南部山區也有零星下雨機會；周二晚起至周三東北季風增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨。

氣象署指出，周四、周五東北季風持續影響，周六、周日各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；周四至周日水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

