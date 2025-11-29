超越365元鹹酥雞男！男大生徵陪玩東京　要她排行程還AA制被酸爆了

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超越365元鹹酥雞男！男大生徵陪玩東京「體驗女友感」　要她排行程還AA制被酸爆了

一名男大生徵女生陪玩東京，卻要對方排行程，過程AA制，最後會請燒肉作為回禮；示意圖。（Pixabay／Image by Phongsak Manodee）

圖文／鏡週刊

前有365元鹹酥雞男，如今有想徵伴遊的大學生，雙雙在社群平台上引爆熱議！1名在日大學生推託對東京不熟悉，想找女生下個月陪玩，讓他體驗有女友的感覺，不過卻要求對方排一整天行程，但這段期間都是AA制，最後他會請晚餐燒肉作為回禮。貼文曝光引爆網友群嘲，「我以為今年AA界的第一名是365元鹽酥雞男，直到看到了這篇……」。

「有女生12月21日能陪我去東京玩嗎？」1名自稱是23歲的在日本大學生近日於Threads發文，透露想體驗有女朋友的感覺，但可當作朋友聊天逛逛就好，由於他對東京不熟悉，「所以希望女生能排好一整天的行程帶我去玩（早到晚），這期間的錢都AA。」

他表示，因為晚餐他想去一間燒肉店用餐，「那餐我會請客，當作一整天的謝禮（期間有什麼小吃之類的，我也可以付錢啦，玩的開心最重要）」。他表示可以先聊天，在決定是否21日一起去玩。他也補充行程可一起討論，整天聊天逛街也行，「女友感可無視」。

超越365元鹹酥雞男！大學生徵陪玩東京「體驗女友感」　要她排行程還AA制網友酸爆了

▲一名網友發文徵伴遊。（翻攝自Threads）

該篇貼文獲得網友熱議，不少人紛紛嘲諷「建議去看一下人家地陪1小時是多少錢，你只請一頓烤肉更何況還是你想吃的，然後還要人家出自己的錢還要排行程，去之前還要跟你聊天面試，夠了真的有夠摳」「哪個女生會圖你一餐燒肉然後安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優嗎」。

「懶人包： 我想要當廢物 有漂亮女生帶我去玩 但我只願意請晚餐 而且是我想吃的 （要先面試」「是找長照還是托嬰阿？」「女生還要安排一天行程，只為了你的一餐燒肉嗎⋯」「你是金城武還是木村拓哉嗎？」「笑死，不要拿什麼沒跟女生交流的經驗當藉口，你這種心態只是想占人便宜而已」。

「看到你被噴真的不意外。如果你說全部行程你安排好，可以跟對方討論再調整，以對方為主，有幾餐你請客，大家還可以接受。既不安排行程，又不每餐都請客，為何女生要跟你出去？ 你有臉蛋有身材有才華嗎？ 但有一點很確定的是：你沒錢。」「找伴遊兼導遊只付一餐的錢，拜託你永遠單身不要害人」。

也有人分享租朋友的經驗「我有三次租朋友的經驗，除了一小時要付600元，吃飯、計程車車資、門票等等都要我付喔，你這樣找不到的。」「嚮導是個收費的職業、伴遊或者出租女友也是」「我以為今年AA界的第一名是365元鹽酥雞男，直到看到了這篇……」「寧願獨旅，都能出國了，根本不差一頓飯錢還要陪一個陌生人= =」。

對於原po留言解釋「行程可以再討論」，不少人直指他沒發現問題在哪裡，「一般旅伴邀約，發文人會主動寫自己預計的行程，並附註『行程都還可以調整，你想去哪裡也可提出來』，這個才叫做都可以再討論，絕對不是什麼功課都沒做，一句『對東京不熟』就要陌生人當免費保母」。


