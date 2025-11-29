　
地方 地方焦點

乒乓球大小果實風味獨特　關山「一口柑」登場吸引市場青睞

▲台東關山「一口柑」產季登場吸引市場青睞。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山「一口柑」產季登場吸引市場青睞。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東關山鎮的小農市集近期出現一項討論度極高的特色水果——「一口柑」，外型如乒乓球大小，又被稱為「日本甜桔」，風味清新獨特，吸引不少遊客與在地民眾爭相試吃。攤商表示，果實採收後再放置兩、三天，口感會更加香甜順口。

在關山鎮農會「米國學校」的小農市集，醒目的立旗吸引遊客駐足。許多人首次品嚐「一口柑」便對其特殊風味留下深刻印象。攤商陳忠和指出，以往進貨多直接販售至北部果菜市場，近兩、三年才開始於產地推廣，讓在地居民能更了解並品嘗產自關山的特色柑果。他強調，全程採用無毒種植方式，甚至連外皮都能安心食用。

居住於關山鎮月眉里的果農楊文顯種植「一口柑」已有13年，隨著產業規模逐漸擴大，親戚也陸續投入栽種。他表示，為方便人工採收，果樹皆進行矮化管理；此外，為防治蟲害與鳥害，果園特別搭建網室。五分多地的果園，從施肥、水分到整體田間管理都需精準拿捏，果樹栽種四年後才正式進入穩定採收期。楊文顯指出，關山具有好山好水的天然優勢，使後山所產的一口柑具備良好甜度與競爭力。

部分果園選擇開放民眾採果，但陳忠和笑說，「開放後不只人來，連果蠅、鳥也會跟著來」，因此目前仍以果農自行採收、分級包裝與配送為主，確保品質穩定。台東縣議員陳宏宗品嚐後則建議，購買的一口柑可在室溫放置幾天，讓外皮精油與水氣散去，口感更香甜不嗆；若放入冰箱，外皮則會變得更脆，增添另一種風味。

受到近日降雨影響，果園暫停採收兩天，陳忠和說，需等待地表水氣散去，以免影響果實甜度。目前「一口柑」產季預計持續至春節前，錯過將得再等一年。

▲台東關山「一口柑」產季登場吸引市場青睞。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山「一口柑」產季登場吸引市場青睞。（圖／記者楊晨東翻攝）

