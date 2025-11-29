　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

37社區齊聚竹崎　見證嘉義社區福利新成果

▲▼ 嘉義縣福利社區化成果展，社區齊聚展現年度亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣福利社區化成果展，社區齊聚展現年度亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今29日上午在竹崎親水公園舉辦114年度福利社區化成果展發表會，37個社區發展協會熱情參與，精彩的動態表演、多元的靜態展示，舞蹈、太鼓、舞獅等節目輪番登場，搭配各式社區成果攤位，宛如一場精彩饗宴，縣長翁章梁也到場頒發社區發展工作評鑑獎，為夥伴加油打氣。

▲▼ 嘉義縣福利社區化成果展，社區齊聚展現年度亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義縣有363個社區，社區是民眾生活的第一現場，縣府每年都在推動福利社區化，支持辦理各項福利方案，包括巷弄長照C、老人食堂、兒少及家庭支持服務（守護家庭小衛星）、臺灣夢－兒少陪伴扎根計畫、性別暴力初級預防計畫等。

社會局指出，今年新增「社區產業扶植計畫」，協助社區發展在地特色產業、提升永續經營能力，讓福利與產業並行，創造更大發展動能。

▲▼ 嘉義縣福利社區化成果展，社區齊聚展現年度亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁強調，很多社會福利工作都由社區承擔，強大的社區量能就能直接讓政府資源進入，直接照顧居民，今天成果展讓人看到各個社區的特色，也看到他們生活的方式與態度，感謝大家深耕社區、努力創新。

▲▼ 嘉義縣福利社區化成果展，社區齊聚展現年度亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤指出，114年金卓越社區選拔有5個社區脫穎而出，竹崎鄉鹿滿社區、竹崎鄉獅埜與灣橋社區、太保市新埤社區，以及六腳鄉三義社區，創下歷年最佳成績，展現社區福利服務及多元創新的卓越成果，也有7個社區在社區發展工作評鑑中表現優異，為未來金卓越社區選拔累積實力。

▲▼ 嘉義縣福利社區化成果展，社區齊聚展現年度亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

除了台上的活力展演，台下的展示攤位也同樣精彩，呈現長輩與孩子們的畫作、手作品與社區特色產品，此次同步展出社區產業扶植計畫成果，包含在地農產加工、手作工藝、品牌包裝，感謝社區志工與幹部的無私投入，雖屬無給職，但帶來的成就與改變無價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
變態移工性侵女友人！鎖房門搶走手機「不從就殺了妳」
MAMA／GD壓軸登場！連飆3首神曲　別黑絲帶致意
周華健「悲痛悼念好友屠穎」　背景畫面超催淚：我們懷念他！
男女球友「肉體交疊」！紐西蘭高爾夫球場活春宮　她傻眼PO網
AI狂潮推升台灣經濟！台灣人卻無感變有錢　CNN曝殘酷真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

亞創中心成國際交流平台　台德攜手舉辦航太應用日促進產業合作

基隆企業收容所×韌性社區演練　四市攜手提升減災能量

青年公共參與成果展南紡開展　消防防火知識大挑戰互動熱潮

丹娜絲颱風後台積電調派工班搶修　 嘉縣11所學校快速恢復

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減　台南環保局、消防局持續撲滅降溫

歡樂耶誕城化身外交舞台　新北青年展現國際交流力

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕　台南市隊四戰全勝奪冠

嘉義汽修工會捐贈復康巴士　助長照交通接送

37社區齊聚竹崎　見證嘉義社區福利新成果

嘉義縣推廣國產雜糧　食農遊戲闖關大獎金吸睛

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

2025亞洲技能競賽 中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理

亞創中心成國際交流平台　台德攜手舉辦航太應用日促進產業合作

基隆企業收容所×韌性社區演練　四市攜手提升減災能量

青年公共參與成果展南紡開展　消防防火知識大挑戰互動熱潮

丹娜絲颱風後台積電調派工班搶修　 嘉縣11所學校快速恢復

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減　台南環保局、消防局持續撲滅降溫

歡樂耶誕城化身外交舞台　新北青年展現國際交流力

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕　台南市隊四戰全勝奪冠

嘉義汽修工會捐贈復康巴士　助長照交通接送

37社區齊聚竹崎　見證嘉義社區福利新成果

嘉義縣推廣國產雜糧　食農遊戲闖關大獎金吸睛

亞創中心成國際交流平台　台德攜手舉辦航太應用日促進產業合作

直擊／林憶蓮睽違9年現身台北！　「抱病上場快說不出話」一唱歌全場跪了

金馬獎5部「最佳劇情片」提名值得一看　傾訴不同地域文化的專屬故事

蔡阿嘎韓國員旅「狂吃5天沒變胖」　公開飲食秘訣：體重一模一樣

w-inds.驚喜預告：明年要再來！　慶太現身捷運站「親打卡應援大屏」

基隆企業收容所×韌性社區演練　四市攜手提升減災能量

變態移工性侵女友人！鎖房門搶走手機「不從就殺了妳」

海洋隊8比3勝日職 獨居第2　山林隊被韓職完封苦吞0：4

青年公共參與成果展南紡開展　消防防火知識大挑戰互動熱潮

MAMA／天王GD壓軸登場征服香港！連飆3首神曲　別黑絲帶致意

【把自己賣掉？】鑽好市多貨架「露乳拍照」 網黃2人組：一時興起

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

新樓醫院兩院區視訊同步聖誕點燈傳承160年光明精神

即／高雄透天厝今晨火災　女看護被救出發抖落淚

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路和欣快閃台南再送優惠

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎職場平權身障就業獲衛福部肯定

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

大里農會歡慶105周年　樂捐霧峰警120萬提升裝備

詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄

混障綜藝團新營文化中心演出金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

台南消防蔡國保大隊長推自助互助新化婦宣分隊攜手防火

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑300款葡萄酒限定展聖誕必備

和通藝愛幸福傳Ⅲ音樂會30日水道博物館近百人跨世代同台

更多熱門

相關新聞

花蓮社區評鑑吉安3第一　南昌社區獲全國甲等殊榮

花蓮社區評鑑吉安3第一　南昌社區獲全國甲等殊榮

花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，包括公所組優等「全縣第一」、卓越組優等「全縣第一（南昌社區）」，及績效組優等「全縣第一（干城社區）」。此外，永安社區發展協會也獲得社區照顧關懷據點檢核甲等獎，縣府也推薦南昌社區代表花蓮縣參與「113年度衛福部社區發展工作金卓越社區選拔」績效組評鑑，勇奪全國最高殊榮甲等佳績。

埔里鎮6社區產業精心推出代表產品

埔里鎮6社區產業精心推出代表產品

雲林縣社區評鑑結果出爐　麥寮鄉公所榮獲評鑑特優

雲林縣社區評鑑結果出爐　麥寮鄉公所榮獲評鑑特優

南投縣社區評鑑　30個社區同台競技

南投縣社區評鑑　30個社區同台競技

教部擬砸4億啟動「大學在地實踐聯盟」

教部擬砸4億啟動「大學在地實踐聯盟」

關鍵字：

嘉義社區福利成果社區產業社區評鑑竹崎親水

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面