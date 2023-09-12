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埔里鎮6社區產業推出代表產品　公所委託設計公司量身打造包裝

▲埔里鎮公所舉辦「社區產業‧埔里好物選」產品包裝發表會。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮公所舉辦「社區產業‧埔里好物選」產品包裝發表會。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮社區積極參與執行「南投縣社區產業行銷計畫」邁入第5年，由社區將自己的特色產品透過市集、農村體驗推廣、展售及進行產業行銷聯盟活動等，讓社區能達到自給自足及永續經營；該計畫將在9月16、17日辦理農村體驗行程，鎮長廖志城邀請民眾參加一起到社區體驗綠色慢活、享用農村風味餐、食農教育等「社區產業‧埔里好選物」。

廖志城表示，埔里鎮產業行銷計畫在111年主打整體視覺包裝後，112年度更以社區產品包裝為主軸，透過具社區故事述說襯托出產品特色；今年輔導產業行銷計畫，特別委請知名設計公司與社區多次討論，還進入社區實地瞭解農特產的來源與製作過程，討論出符合社區的產品名稱，賦予新視覺，讓社區產業產品更加亮眼。

▲埔里鎮公所舉辦「社區產業‧埔里好物選」產品包裝發表會。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所於7日舉辦成果發表會，指今年埔里鎮產業行銷由良善社區領航，枇杷、慈恩、籃城、桃米、五十甲等5社區所共同執行，各個社區皆有不同的特色產品：良善社區「良辰即時」是在辦公室或外出時隨手就可享用的香醇咖啡；籃城社區與桃米社區連袂推出「桃野藍調」為鄉村味濃厚的醬筍與菜脯，也是媽媽們的最愛；慈恩社區「未來茭點」具有環境永續的苔球手作；枇杷社區「寶薊茶」是青年返鄉努力推出，可提供溫和能量補給；五十甲社區「大地小時光」多肉植物組盆帶來療癒時光，深受民眾喜愛。

▲埔里鎮公所舉辦「社區產業‧埔里好物選」產品包裝發表會。（圖／埔里鎮公所提供）

良善社區理事長曾錦榮表示，社區產業透過新的產品包裝來拉高好感度，除讓購買者有溫暖的感覺，更重要的是會想到瞭解社區及體驗社區的人文風華、生活模式與文化習俗，期望在地最有味道及情感的產品可為社區創造盈餘，讓社區福利服務更好。

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