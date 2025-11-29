台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

▲我國福衛八號首顆衛星「齊柏林」順利入軌。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）



實習記者石嘉豪／台北報導

我國福衛八號首顆衛星「齊柏林」今日凌晨2時許，成功升空，並順利入軌太陽同步軌道。對此，海委會主委管碧玲今（29日）在社群平台表示，她很欣慰地見證這10年來我國太空科技及產業環境的逐步茁壯，且福衛八號將大幅提升對台灣陸域及海域的影像觀測能量，與國家災防及安全韌性息息相關。

管碧玲表示，我國第一組星系遙測衛星「福衛八號」（Formosat-8）的首枚衛星「齊柏林」（FS-8A），於今天凌晨2時44分自美國范登堡太空軍基地升空，並在凌晨5時04分進入距地面561公里，順利入軌太陽同步軌道。

管碧玲指出，同一發射酬載中，還有來自台灣產學研的五枚立方衛星，在高度510公里的第一波衛星釋放時，也順利入軌，管碧玲直言，非常恭喜。

此外，管碧玲說明，福衛八號星系衛星是接替福衛五號的光學遙測衛星，相較於單枚福衛五號的黑白影像2公尺、彩色影像4公尺解析度、每2日再訪1次頻率，福衛八號星系計畫在完成共八枚衛星陸續佈署後，達到黑白影像小於1公尺、彩色影像小於2公尺解析度、每日3次再訪頻率。

管碧玲說，福衛八號將大幅提升對台灣陸域及海域的影像觀測能量，再加上未來福衛九號的合成孔徑雷達衛星星系、低軌通訊衛星星系計畫，這些都與國家災防及安全韌性息息相關。

管碧玲提及，新一代海巡的「海空一體，精銳海巡」將建構陸海空三維偵知，結合衛星廣域應用，對海洋油污、併靠走私、刻意隱匿的暗船等，都能提升執法效率與效度，因此海委會及海巡署派員前往太空中心參加發射活動。

管碧玲回想，她在擔任立法委員時，就非常重視台灣太空科技發展，也曾提出布局南台灣的航太產業園區，作為接續半導體矽盾的另一國家產業策略，因此從2017福衛五、2019福衛七，她的同仁都參與並追蹤每一次的衛星任務，也很欣慰地見證這10年來我國太空科技及產業環境的逐步茁壯。

最後，管碧玲表示，今天發射轉播現場接得到總統的致賀，大家都很感振奮，她則認為，每向前一步，台灣人民也都會一起感到振奮，福爾摩沙加油，福爾摩沙衛星加油！