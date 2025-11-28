禽流感若變異成「人傳人」　法專家示警：恐比新冠疫情更致命

▲目前在野鳥、家禽與哺乳類動物之間蔓延的禽流感病毒，一旦變異具備「人傳人」能力，可能會引發一場比COVID-19更嚴重的全球性大流行。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

法國巴斯德研究院（Institut Pasteur）呼吸道感染中心專家表示，目前在野鳥、家禽與哺乳類動物之間蔓延的禽流感病毒，一旦變異具備「人傳人」能力，可能會引發一場比COVID-19更嚴重的全球性大流行。

根據《路透社》報導，雖然這波高致病性禽流感（HPAI）目前傳染人類仍屬罕見，但巴斯德研究院呼吸道感染中心主任拉美-韋爾蒂（Marie-Anne Rameix-Welti）直言，病毒若成功跨物種適應人類，並發展為人傳人，將具有大流行（pandemic）潛力。

拉美-韋爾蒂指出，人類體內對H5型禽流感毫無抗體，與初期面對新冠病毒時相似，更棘手的是，流感病毒不像新冠主要攻擊脆弱族群，而是連健康成人與兒童也可能致命。

事實上，H5禽流感在人類間的感染案例早有前例，包括目前在美國禽類與乳牛之間傳播的H5N1病毒。今年稍早，華盛頓州通報首起H5N5人類感染案例，該名男子因本身已有慢性病，不幸病逝。

根據世界衛生組織（WHO）統計，自2003年至2025年，全球共發生近千起人類感染H5禽流感病例，主要集中在埃及、印尼與越南，其中48%患者死亡，致死率令人憂心。

雖然目前病毒尚未發展成人傳人型態，世界動物衛生組織（WOAH）科學部門主任托瑞斯（Gregorio Torres）強調，現階段人類爆發大流行的風險仍低，「大家還是可以安心走進森林、享用雞肉與雞蛋。」

不過，拉美-韋爾蒂提醒，即使風險不高，全球仍應超前部署，相較新冠初期手足無措的情況，現在面對禽流感已具備較多準備，「我們已經有候選疫苗株，也有現成的生產模式，更擁有針對禽流感的抗病毒藥物庫存。」