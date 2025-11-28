超薄不再是亮點？iPhone Air銷量低迷掀起產業重新評估

記者吳立言／綜合報導

蘋果今年主打的超薄新機 iPhone Air 銷售不如預期，連帶引發手機產業風向轉變。來自亞洲供應鏈的最新消息指出，多家中國手機品牌已陸續喊停或暫緩自家超薄機種的研發計畫，「極致輕薄風」可說迅速退燒。

自 9 月上市以來，iPhone Air 不僅傳出市場反應冷淡，更接連出現縮減產量的消息。供應鏈傳出，可成與富士康已拆除相關產線；另一家組裝廠立訊則在 10 月底就停止生產。隨著需求減少，多家品牌也將原本規劃給超薄新機的 eSIM 解決方案改配給其他產品線。 包括小米、OPPO、vivo 等廠商原本都打算推出「對標機種」。其中，小米曾規劃打造「真正的 Air 版本」，vivo 則計畫在中階 S 系列採用更薄機身，如今都悄悄喊停相關研發，但官方尚未對外證實。

蘋果原本寄望 iPhone Air 帶來外型上的突破，這是自 2017 年 iPhone X 以來最明顯的外觀變化。然而，為了追求僅 5.6mm 的超薄厚度，蘋果做出了不少取捨，包括採用更小的電池、取消主流雙鏡頭配置，同時售價仍從 999 美元起跳。僅比 1,099 美元的 iPhone 17 Pro 便宜 100 美元，卻少了三鏡頭系統與長續航，使不少消費者認為「外觀勝過功能」，市場反應不佳也迫使蘋果重新調整策略。

據《The Information》報導指出，蘋果已延後第二代 iPhone Air 的開發時程，正重新檢視設計方向，希望能在維持纖薄外型的前提下，加入額外鏡頭並改善電池續航。同樣受挫的還有三星。消息稱 Galaxy S25 Edge 的市場表現也不理想，三星不僅取消 Galaxy S26 Edge，甚至傳出暫停 S25 Edge 的生產。

種種跡象都顯示，超薄手機雖具話題性，但當實用性無法與外型兼顧，消費者仍難買單。