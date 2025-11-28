　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北小學老師爆霸凌學生！　踢桌痛罵、禁吃午餐

新北市某新創國小發生老師對學生的霸凌案，學生花花（化名）父親指控老師情緒失控，希望不適任教師可以離開第一線。（圖／周志龍攝）

▲新北市某新創國小發生老師對學生的霸凌案，學生花花（化名）父親指控老師情緒失控，希望不適任教師可以離開第一線。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市某國小2024年帶著家長期待和大眾祝福建校，卻在開學後狀況連連，該校低年級C姓班導女老師遭控霸凌學生，曾懷疑光過敏孩子「在裝病」，更多次針對班上學生花花（化名），數度大力踢花花桌子外，還以「收東西太慢」為由禁止她吃午餐，讓孩子一路餓到放學，老師的行徑讓花花惡夢連連，更一度被其他學生孤立，花花爸則忍無可忍、說出真相，希望讓不適任教師離開第一線。

據了解，該國小身為新北最年輕校園之一，113學年度才全面招生，家長們趨之若鶩，都希望孩子能享受新校舍和環境，擠破頭報名入學，讓該國小在短時間滿額，共有近30班，容納約800位學生就讀，家長期望孩子能在此開心茁壯、快樂學習，開學後卻是問題重重。

「剛開學就覺得有問題，後來事情越來越多，我發現無法跟這位老師溝通。」花花爸回憶，女兒開學後沒幾周就重病一場，一度發燒到40多度，緊急送醫後確認孩子感染腸病毒、諾羅和流感等多項傳染性疾病，醫生更斷言「一定是在學校被傳染的」。

花花因收東西太慢，被老師禁止吃飯，而老師面對家長質問時先是否認，見證據罪鑿才稱學生「吃不下而來不及盛飯」。（圖／讀者提供）

▲花花因收東西太慢，被老師禁止吃飯，而老師面對家長質問時先是否認，見證據罪鑿才稱學生「吃不下而來不及盛飯」。

花花爸說，他當下驚覺有異、向校方求證，C老師才坦承班上多位孩子都有症狀，但「怕家長恐慌」才沒有通知大家，這番言論讓他十分無奈，女兒最終則住院約3周才恢復健康，回學校後面對堆積如山的功課，老師卻要求全班同學「幫助」她一起完成，導致其他孩子不能下課、怨聲載道，向老師反應後，女兒才得以在放學後慢慢補完。

花花爸回憶，C老師離譜行徑不僅於此，與女兒同班的安安（化名）患光過敏，安安父母開學時即告知C老師此事，大部分的體育課安安因而無法參與，校慶時，家長希望女兒能同樂，做好完整防曬措施後讓孩子下場跑步。

體育老師見狀頗有微詞並向C老師抱怨，C老師卻直接將與體育老師的對話截圖給安安家長，懷疑安安平時在裝病，安安父母大為震怒，後又與C老師發生幾次摩擦，最終一年級上學期沒念完就讓安安轉學。

花花爸提到，因其身為家長代表，總會陪著其他家長向老師反映事情，C老師疑似因此認為自己在針對她，因而在安安轉學後轉移目標，開始對花花「差別待遇」，曾數度踢花花的桌子，還導致新買的水杯從桌上掉落破裂，更多次對花花惡言相向，導致其他學生也開始孤立自家孩子，這一切他與妻子都被瞞在鼓裡，直到二年級開學才得知真相。

「二年級親師會前，有家長跟我反映老師對班上一個學生很兇，我問了一圈，發現原來是自己的女兒。」花花爸難過表示，他經過多方查證驚覺花花被C老師霸凌長達一學期，他這才知道孩子夜不安寢、惡夢連連的原因，他詢問老師，C老師卻以「課堂間行走不小心碰到」為由敷衍，此後針對情況更是變本加厲。

花花父親指控，C姓老師多次怒踢女兒桌子，老師卻始終以「不小心」為由卸責。（圖／周志龍攝）

▲花花父親指控，C姓老師多次怒踢女兒桌子，老師卻始終以「不小心」為由卸責。

花花爸說，女兒10月初返家，說因自己收東西太慢而不能吃午餐，從用完早餐後便一路餓到傍晚放學，妻子立刻向C老師求證，C老師則稱「不可能讓孩子沒吃飯」，但當天花花因中午未用餐，沒使用過的餐盤放在學校而成為鐵證，C老師見證據確鑿，這才改口稱「疑似吃不下而來不及盛飯」，反覆言論更點起家長怒火，這才決定向校方反應，得到的卻是另一次失望。

「校長說他也是剛轉來，言下之意是要在幫上一任收爛攤子。」花花爸提到，校方處理態度十分消極，他9月提出老師對學生的霸凌申訴，校方卻沒有開始調查流程，直到自己忍無可忍、找里長幫忙，學校才請他回去填正式的申訴單，而花花如今轉班，C老師卻持續在教育第一線，更讓他擔心恐有其他孩子受害，希望校方能正視老師問題，別讓學生在恐懼中成長。

校方表示，接獲家長反應後曾多次促進親師溝通，但始終無法達成共識，如今家長已正式提出霸凌申訴，校方已依法組成調查小組，目前調查流程正進行中，待結果出來後，則將遵循調查小組的懲處建議，並報請教育局進行後續處置。

教育局表示，本案起於9月13日，親師間在家長日因午餐問題溝通不良產生爭執，校方後已安排該生轉班，並依家長提出疑似關係霸凌申請，隨即完成校安通報並啟動情緒關懷，後家長又反應原班級導師有拍桌，急提醒其他學生勿與該生互動，經訪談4名學生後均無拍桌情事，校方也已召開校事會議並啟動調查程序，教育局則督導學校依法辦理。

教育局提到，關於家長另提及校外教學班上有其他學生跌入水池情形，經查為上學期校外教學，學生在分組活動時由隨組家長看顧，不慎誤跌入水池，當下即時處置無大礙，且無學生或家長向學校反應與導師行為有關。

教育局強調，已請學校持續關懷學生轉班後的適應情形，由輔導團隊提供情緒支持與追蹤輔導，並與家長保持密切聯繫，協助學生穩定學習。同時也再次要求各校落實正向輔導與適性管教，確保學生的學習安全及身心健康。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

恐怖老師2／傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長　國小師離譜行徑曝光
泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援　妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」
11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

JR車站出現熊！他「上廁所」慘遭攻擊
詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還
MAMA正式宣布：取消紅毯，照常直播　親列各國收看平台列表
好市多「露乳網黃」落網！　掀衣拍照宣稱賣自己
10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝
快訊／華府槍擊「1國民兵死亡」　川普哽咽證實噩耗
美專家：道奇不會讓大谷翔平在WBC投球　原因曝光
八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

【錢錢全飛了】剛領20萬被狂風吹走！他傻在原地「妻狂追1公里」

周刊王

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

