地藏庵服務20年！女騎士等紅燈遭撞輾慘死　午休返家吃飯釀悲劇

▲肇事駕駛追撞輾死女騎士後逃逸。（圖／翻攝自員林人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市一名64歲高姓女騎士昨日（18日）下午1時許，在員鹿路停等紅燈時，遭後方一輛白色轎車高速追撞，肇事駕駛在闖禍後，竟未下車救援，反而棄車逃逸，造成高女慘死。據員林地藏庵主委透露，高女與丈夫在廟裡服務20年，事發前2天夫妻和廟方一起去進香旅遊，昨天與丈夫共進午餐後，要前往會計事務所上班途中遭遇死劫，從此天人永隔，讓人相當不捨。

▲肇事男子撞死女騎士後將車棄置在山邊小路。（圖／民眾提供）

這起事故發生在昨日下午1時許，當時高姓婦人正騎車前往上班地點，在員鹿路一段停等紅燈時，突然遭到後方一輛白色轎車高速衝撞。強大的撞擊力連同附近2輛機車也被撞飛，現場機車零件四散，景象令人觸目驚心。

員林地藏庵主委張謹添受訪時悲痛表示，高姓婦人與丈夫在廟裡服務已長達20年，夫妻感情融洽，經常一起晨運、熱心公益。丈夫曾擔任四屆總幹事，目前仍是廟方委員，本月15、16日時，夫妻才剛與廟方人員到台東進香旅遊，沒想到回家後竟發生如此憾事。

張謹添說，高女任職於會計事務所，事發當天利用中午休息時間回家與丈夫共進午餐，在返回工作崗位途中遭遇死劫。丈夫接獲噩耗後情緒崩潰，完全無法接受妻子突然離世的事實。

警方獲報後立即展開追查，根據現場遺留的白色轎車，已鎖定特定涉案對象。初步調查發現，肇事駕駛在事故發生後逃逸，並把車丟在山下產業道路逃逸，冷血行徑讓廟方人員與地方民眾都感到無比憤怒，希望警方早日逮捕肇事者。

▲地藏庵主委張謹添。（圖／民眾提供）

地藏庵廟方人員得知消息後既震驚又氣憤，直呼：「太惡劣」大家不僅對肇事逃逸行為感到不齒，更對長期熱心服務的高姓婦人遭遇如此不幸感到萬分不捨。

警方強調，目前已掌握關鍵線索，正全力追緝肇事駕駛到案。全案將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦，警方也呼籲民眾若有任何線索請立即提供，希望能早日將嫌犯繩之以法，還給家屬一個公道。