獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象

記者黃宥寧／台北報導

好聚不一定好散！有「名媛界大S」之稱的黃廉盈被前夫、夜店大亨夏天倫控，指她搬離內湖家時偷走保險箱內約220萬元與多年壓歲錢，並曾把家人獨留住處；夏男另不滿她在臉書發聲澄清，提告加重誹謗。士林地檢署比對卷證、筆錄與對話紀錄後認定，無論金錢遺失、照顧方式或網路發言皆缺乏積極證據，全案不起訴。

夏天倫指出，返國打開保險箱，發現現金與壓歲錢全數消失，紅包袋散落地面，懷疑黃女趁搬家時取走。然而家人向警方表示，是「從國外回來後」才發現壓歲錢不見，加上夏家直到2024年才報案，已遠超過告訴乃論6個月的法定期間；又現金何時、由誰取走已不可考，既無監視畫面，也無其他佐證，足以證明竊盜與侵占。

至於遺棄部分，夏天倫控稱黃女在2021年10月某晚外出，把2名家人獨留於住處，恐使其陷入危險。黃女承認當晚曾短暫離家，但強調家人當時已熟睡，且她出門前留下食物、教會使用電鍋、交代聯絡方式，中途也曾返家查看。她並指出，家人當時已10歲與11歲，具有基本自理能力，不可能故意置之不理。

▲夜店大亨夏天倫控告前妻黃廉盈侵占。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

2名家人警詢時也證稱，當天是被帶去新家「參觀、吃飯」，3人吃完外送晚餐後，黃女留下電鍋與冷凍饅頭，並指示若肚子餓可自行加熱；其中一人還說那天是「第一次用電鍋」。筆錄顯示，家人了解黃女會外出、知道食物怎麼準備、也有手機可聯絡外界，並非處於無援狀態，且未被暴力、反鎖或限制自由，檢方因此認為遺棄、強制、妨害發育均不構成犯罪。

誹謗部分源於黃女於2024年9月11日的臉書聲明，內容提及「婚姻如人飲水冷暖自知」、「週週面對惡習後的精神後果」、「長期像偽單親生活」等語。夏男認為這些字句已損害他的名譽，但檢方比對發文時序後發現，夏天倫早於同年8月就在 Threads 公開發文，指黃女「偷多年紅包」、「回國以為遭小偷，紅包袋滿地，偷的氛圍很有戲」，黃女的聲明多屬在婚姻衝突下的主觀感受，是對先前指控的回應，並未捏造具體虛偽事實，難評價為誹謗。

檢察官綜合卷證認定，金錢遺失缺乏證據且告訴逾期；所謂遺棄、強制、妨害發育亦無客觀事證；臉書聲明則屬個人感受與防衛性評論，不構成本罪，將全案不起訴處分；夏天倫若不服可聲請再議。

▲《ETtoday新聞雲》今年3月獨家直擊，夏天倫與律師親自現身士林地檢署。（資料圖／記者黃宥寧攝）