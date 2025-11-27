宏福苑「火勢蔓延異常迅速！」　保安局局長曝最新狀況：極不尋常

▲香港宏福苑大火。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓。香港特別行政區保安局局長鄧炳強表示，在救援期間，消防處發現保護網、防水帆布疑似不符防火標準，這才導致火勢異常迅速的蔓延。

香港特別行政區保安局局長鄧炳強透過微博發文表示，昨日的大埔火警中，消防處在救援期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布疑不符防火標準，且有窗戶更被易燃發泡膠封閉，推測是這樣導致火勢蔓延異常迅速，「極不尋常」。

鄧炳強還指出，警方目前已經展開調查，並拘捕三名人士，包含兩名董事及一名顧問，警方會持續深入調查確切原因，救援工作也會繼續。

截至今（27）日上午，香港行政長官李家超表示，火災已造成至少44人死亡、29人住院，其中7人情況危殆，另有279人下落不明。警方凌晨分別在大埔、牛頭角及新蒲崗，拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問，3人涉嫌「誤殺」被捕。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。