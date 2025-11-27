　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

▲▼雲林縣政府,布袋戲,台北101。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君一同為《超越偶‧超越巔峰》剪綵。

圖、文／雲林縣政府

為展現雲林縣文化觀光亮點，雲林縣政府與台北101攜手推出《超越偶‧超越巔峰》（Beyond the Puppet, Beyond the Summit）特展，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、台北101董事長賈永婕、總經理朱麗文、營運長方君之、林業保育署簡任技正盧英秀、臺大醫院雲林分院院長馬惠明、金光多媒體董事長黃立綱、新興閣掌中劇團團長鍾任樑、木藝堂團長方志銘、霹靂行銷業務總監丘昀等多位嘉賓今(10)日下午齊聚台北 101觀景台89樓共同為特展揭開序幕，熱情邀請全國民眾到台北101觀展，到雲林感受布袋戲文化與森林療癒的魅力。

《超越偶‧超越巔峰》114年11月10日至115年3月1日於台北101觀景台89樓秘境花園觀景台隆重登場，結合雲林國際偶戲節與森林療癒季兩大品牌活動，以「布袋戲意象 × 森林療癒 × 國際地標」為策展主軸，首次站上全球知名地標—台北101，展現「超越偶‧超越巔峰」的精神概念，邀請世界旅客登上天際之境，在城市與自然、傳統與當代之間，展開一場「超越自我、超越文化、超越巔峰」的心靈旅程。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣近年在文化、觀光與永續推廣上成果亮眼。雲林也是「布袋戲的故鄉」，擁有洲派、閣派兩大掌中派別的藝術人才，甚至孕育出霹靂、金光等知名布袋戲品牌，從金光戲到電視布袋戲，甚至走上國際，雲林布袋戲人才均擔任重要角色。縣府也透過教育扎根、金掌獎競賽與已舉辦23屆臺灣知名藝術節慶活動—雲林國際偶戲節，讓布袋戲走出廟埕舞台，連結國內外觀眾，讓布袋戲成為雲林最具代表性的文化品牌之一。雲林國際偶戲節主視覺及活動設計，截至目前為止已榮獲3座德國iF設計獎與「6銀、1銅、1金及1榮譽獎」等共12座國際設計大獎，今年也以布袋戲專案「掌中傳藝、共融永續」榮獲第5屆TSAA台灣永續行動獎銅級，展現布袋戲不斷創新與延續的生命力。

▲▼雲林縣政府,布袋戲,台北101。（圖／雲林縣政府提供）

▲張縣長等多位嘉賓共同邀請全國民眾到台北101觀展，到雲林感受布袋戲文化與森林療癒的魅力。

張縣長指出，在觀光方面，縣府在古坑草嶺石壁地區打造「森林療癒園區」，是全臺灣首座森林療癒基地，獲得了臺大實驗林團隊的長時間監測和研究認可，研究指出園區內進行的森林療癒活動對遊客的身心健康有著正向的影響，園區內豐富的動植物資源和高濃度的負離子更能幫助身心放鬆。縣府111年開始積極推動「森林療癒季」，以竹林為核心，結合健康促進、環境教育與慢旅行模式，113年更獲世界竹組織（WBO）認證「世界竹地標」，是全世界第一個以城市認證為的竹地標城市，也是雲林縣首座作為永續森林及綠色旅遊的示範基地，成為國際矚目的竹生態示範基地。未來療癒園區將進一步進行精準醫學研究，113年已與韓國忠南大學簽署國際合作MOU、雲林臺大醫院簽署合作夥伴，共同推動自然處方箋，帶給國人一個無藥而癒的森林療癒模式。

▲▼雲林縣政府,布袋戲,台北101。（圖／雲林縣政府提供）

▲張縣長與陳處長一一檢視森林療育展場。

文化觀光處長陳璧君表示，《超越偶‧超越巔峰》的策展理念，將臺灣意象-布袋戲、世界首座竹地標、世界地標台北101，取自台北101竹形建築及世界竹地標的竹子「節節高升、不屈不撓、高風亮節」等寓意，發想本次展覽，集結文化觀光特色在巔峰之上，也展現「超越自我」的精神概念，打造偶戲與竹林交織的雙展區。展區分為：療癒之旅、竹構之境、偶戲之光、台灣永續綠地標。觀眾進入展區後，首先將穿越光影交錯的竹林意象，彷彿步入高山綠境，透過光影、音樂與森林香氛，引領觀眾彷彿踏入高山綠境，感受雲林草嶺石壁山林的靜與深；接著走進戲偶展區，近距離欣賞霹靂、金光、新興閣、隆興閣、昇平五洲園、木藝堂等劇團的經典戲偶，從早期金光戲代表人物大俠百草翁，廟口巡迴長壽男神五爪金鷹，再到電視布袋戲的男神史豔文、素還真，乃至於精品布袋戲的經典三國角色，透過影像與聲光導覽，感受傳統藝術在當代空間中的再生魅力。本次與台北101合作，意義在於將「世界竹地標 × 布袋戲文化」以「雙巔峰」形式呈現：一座來自山林的自然高度，一座由城市堆砌的人文高度。登上位於 382 公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，也代表雲林文化站上國際舞台，向世界展開對話。

▲▼雲林縣政府,布袋戲,台北101。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼雲林縣政府,布袋戲,台北101。（圖／雲林縣政府提供）

▲《超越偶‧超越巔峰》打造偶戲與竹林交織的意象。

台北101董事長賈永婕表示，作為全球知名的地標建築與文化地景，台北101長期致力於推動藝術、文化與永續共生的理念。此次與雲林縣政府合作，不僅展現臺灣地方文化的獨特魅力，更讓世界在382公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，感受布袋戲的精緻工藝與竹林的生命美學。台北 101 期望透過此展，讓來自世界各地的旅客不僅看見臺灣的建築高度，更能看見文化的深度，體驗「登頂台北、遇見雲林」的文化旅程。登上世界之巔，遇見臺灣文化之光。《超越偶‧超越巔峰》邀請您一同走進高空竹境，在光影與戲偶的交織間，感受一場文化、自然與心靈的高峰相遇。

（雲林縣政府 廣告）
 

11/25 全台詐欺最新數據

