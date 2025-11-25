闆娘遇假投資詐騙！衝銀行匯錢30萬險飛了　潮州警急阻詐

▲潮州警方阻止董女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在市場做生意的51歲董姓女子，先前加入一個自稱具專業投資能力的 LINE 群組，對方以「低投資、高報酬」誘惑，並用偽造的獲利截圖取信於她，使其深信不疑。之後在詐騙集團多次催促下，董女前往銀行準備匯出30萬元。細心行員見她神情緊張、說詞反覆，懷疑遭詐，立即通報潮州警方。即時阻止她被騙。

潮州警分局光華派出所日前接獲通報，指稱疑似有婦人遭遇詐騙，急需警方到場處置。警員施予翔與役男潘郁閎接獲線報後，立即趕赴現場查看情形。抵達後發現一名董姓婦人正依照詐騙集團指示，疑似準備匯出新臺幣30萬元。

經警方進一步了解，51歲董姓女子平時在菜市場做生意，之前在網路上加入一個自稱具有專業投資能力的 LINE 帳號群組，歹徒以「低投資、高報酬」為招徠，不斷展示偽造的獲利截圖與成功案例，使董女深信不疑。在歹徒多次催促下，董女前往銀行臨櫃匯款準備投入30萬元，行員察覺其神情緊張且說詞反覆，認定可能遭遇詐騙，遂立即聯繫警方到場協助，使警方能及時制止這起「假投資」詐騙案件。

分局長林俊雄表示，警方與金融機構的跨界緊密合作，是阻斷詐騙得逞的重要關鍵。他強調：「投資一定要透過合法、可信任的管道，不要輕信網路上的投資群組或陌生帳號。只要對方聲稱穩賺不賠、催促快速匯款，就是典型詐騙徵兆。」同時提醒民眾，一旦遇到疑似詐騙情形，務必保持冷靜並立即向 165 專線或警方請求協助。