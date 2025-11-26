　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港惡火「現場風太強」深夜仍在狂燒　深圳消防隊跨境支援

記者趙蔡州／綜合報導

香港大埔宏福苑26日下午發生重大火警，火勢在短時間內快速失控，並蔓延至周圍其它棟大樓，造成至少13死16傷，港府為此動員120多輛消防車、超過700名消防及救護人員到場搶救，但由於現場風力較大助長火勢，火災直到晚間10點仍未控制，深圳消防車隊26日晚間10點多已跨境馳援救災。

綜合港媒報導，火警在26日下午2時51分自宏昌閣外棚架首先竄燒，強風加上鷹架助燃，使火勢快速擴散至宏泰閣、宏道閣等共7棟大樓，涉及住戶超過1900戶，居民驚慌逃生。火勢直到入夜後仍未控制，且警方仍持續接獲居民求助，指稱被困在房子內或天台需要救援，也有人通報指跟家人失聯。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港消防處指出，由於現場風力較大，火勢仍未控制。（圖／路透）

針對這次火警，港府動員120多輛消防車、超過700名消防及救護人員到場搶救，警方也派出400多名警力協助附近大樓進行疏散和外圍封鎖行動，並建立傷者查詢熱線，幫助民眾查詢死傷者。火警目前已造成13死16傷，包含1名消防員殉職，1名消防員熱衰竭及1名消防員左腳受傷送醫。

香港民政處人員表示，目前開放了5個社區會堂，並借用周邊社會福利機構及過渡性房屋作為臨時庇護中心，給有需要的災民入住，民政處還派出巴士接送，事發地宏福苑附近一家中學亦作為臨時疏散中心，目前庇護中心使用人數已超700人。

香港消防處也指出，由於現場風力較大，失火的部分建築材料被吹到周邊7棟大樓，導致附近的大樓也燃起大火，火勢目前仍未控制，救災行動仍在持續進行中。為了協助香港控制火勢，深圳政府已派出5個消防中隊經蓮塘口岸，跨境馳援香港大埔火災。

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

