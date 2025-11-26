　
    • 　
>
地方 地方焦點

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

▲何昱奇。（圖／記者游瓊華攝）

▲運彩公會理事長何昱奇今天捐贈10箱、共3600顆羽球給台中市大鵬國小，現場並加碼獎金給小將們。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

基層體育訓練的資源挑戰，再度引發關注。台中市大鵬國小羽球隊即將在12月代表台中出征全國國小盃羽球錦標賽，卻面臨訓練耗材嚴重不足的困境。由於近年羽球價格飆漲近一倍，讓校方與許多來自弱勢家庭的選手備感壓力。台灣運彩公會理事長何昱奇獲悉，今（26）日主動捐贈市價15萬元的羽球，盼能為選手們的訓練提供即時協助，現場還加碼，若小將們奪冠，再加發15萬元獎金！

大鵬國小羽球隊實力堅強，甫於台中市市長盃囊括多項獎牌，然而風光成績背後，卻是資源拮据的現實。校長王慶祥表示，學校約有四成學生來自單親、中低收入或新住民等弱勢家庭，近年羽球不論是練習球或比賽用球，價格均大幅上漲，造成訓練經費捉襟見肘，也成為學生與家長的沉重負擔。

▲何昱奇。（圖／記者游瓊華攝）

▲除了捐錢支持體育，何昱奇也成立體育平台，期盼透過傳達基層運動員故事，以實際行動守護孩子的運動道路。（圖／記者游瓊華攝）

台灣運彩公會理事長何昱奇在得知學校的困境後，透過立委廖偉翔的媒合，決定捐贈10箱、共3600顆羽球，讓選手們在賽前能無後顧之憂地投入訓練。何昱奇表示，支持基層體育是希望孩子們能在運動中學習，並懂得飲水思源，未來有能力時也能回饋社會，形成「善的循環」。他更在捐贈儀式上允諾，若球隊能拿下全國冠軍，將再加碼15萬元獎金，以此激勵選手士氣。

今日的捐贈儀式，包含立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、運動局、教育局等代表均到場支持。

不僅實質支持小小運動員，何昱奇今天也宣布成立全新體育平台，期盼透過傳達基層運動員故事，以實際行動守護孩子的運動道路，希望讓基層努力不再被忽略，孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手，「而不是等站上國際舞台後才被看見。」

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大鵬國小何昱奇運彩公會

