藍白合壓縮新人空間？　他曝：松信、中正萬華才是「深水區」

▲爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安提前開跑，今邀現任議員楊植斗、詹為元、柳采葳到內湖站路口、拚初選。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員選舉提名黨內競爭激烈，新人爭取出線機會，國民黨立委羅智強前辦公室主任陳冠安，日前宣布參選港湖區市議員後積極在地方拜票，今（26日）一早不畏天氣寒冷站路口爭取支持。被問到2026藍白合是否壓縮國民黨新人空間？陳冠安分析， 松山信義、中正萬華會是藍白比較搶的深水區，但藍白合首要大局是制衡民進黨濫權。

目前民眾黨沒有現任議員的松山信義區，將提名新人副秘書長許甫參選，對於是否壓縮國民黨新人參選？松信區國民黨議員詹為元說，國民黨立場很簡單就是要單獨過半，才能確保蔣萬安連任之後政策的延續性，既然藍白都要提名，應該要「一加一大於二，藍跟白議員都要選上」，目標是「把民進黨多拉下幾席」，不是國民黨與民眾黨協調禮讓幾席。

大安文山現任議員楊植斗則說，大安文山狀態與港湖比較像，已有現任民眾黨議員張志豪，且民眾黨只會在大安文山提名一席，不會多提人，國民黨會與民眾黨保持良好互動。

陳冠安表示，自己在兩個月前宣布投入參選南港內湖區的台北市議員。曾待在議會、立院與國民黨中央幕僚，現在變成議員參選人，所以在這兩個月中，雖然還稱不上走遍大街小巷，但是港湖區59個里以及各大市場，他都已跑過一遍，問候過數萬位鄉親。民眾的反應也從一開始的籍籍無名，先問他是誰，到現在，已經會有些鄉親說，「過去看過你，又看到你了，你真的很認真。」

「第一個宣布參選、第一個站路口新人，希望接下來有更多更好的第一個。」陳冠安強調，今天是他的第一場正式媒體活動，邀請好朋友一起來站台，至於最近拋出的「港湖百策」，是針對年輕世代關注的議題包括居住正義、動保、交通安全、校安等議題，希望帶動更多青年世代加深對國民黨認同，這也是他的初衷。