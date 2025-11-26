建構民主防禦機制　賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，除了要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費外，也提出5個具體行動，包括以歷史敘事、反制法律戰等手段，向全世界展現守護「民主台灣」；在重大施政及選舉期間，行政院適時揭露中國的介入干擾；持續落實執行國安17策略；建立受害者通報連繫及保護機制等、健全法制，反制中國對台灣人民的跨境鎮壓；透過政府政策宣示、立法院決議，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



賴清德說，今天稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取簡報。北京當局近來全面推進企圖把民主台灣變成中國台灣的行動，已經對國家安全與自由民主帶來威脅，經過充分討論，已經研擬了2項守護民主台灣國家安全行動方案做為具體因應策略。

賴清德提到，一如國際關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓、台海周邊，各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅不斷，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

在台灣內部，中國加大統戰滲透與分化，混淆國人國家認同削弱團結，這些作為，目的都是要把自由繁榮在世界舞台發光發熱的台灣，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣、宰制區域。

第一項行動方案，堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制。賴清德說，民主台灣是主權獨立國家，國人及國際友人稱呼我們為中華民國台灣，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2300萬人民決定。

賴清德表示，台灣堅決反對中國扭曲聯大2758號決議，利用二戰歷史文件篡改史實，高度警惕中國加速武統台灣軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進以假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

賴清德說，國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

第一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』VS『中國台灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

第二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎。行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化國家認同，團結內部一致對外。

第三，今年3月發布實施的因應中國統戰滲透及國安威脅的17項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動「國安十法」立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

第四，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，包括：建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

第五，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。