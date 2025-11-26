涉圖利妻舅「護航借牌」拿標案！連江縣前秘書長張龍德100萬交保

▲馬祖工程弊案，連江縣前秘書長張龍德涉嫌包庇妻舅。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

連江縣前秘書長張龍德被指控疑似明知妻舅借牌投標，仍利用職權護航，事後帳戶又出現可疑金流；台北地檢署25日指揮廉政署兵分6路到台北、馬祖進行搜索，並約談張龍德、廠商等共6人到案。全案經北檢漏夜複訊後，今(26日)清晨依貪汙罪諭知張龍德100萬元交保、限制出境出海，並實施電子監控；張妻蕭若芸則獲請回。

據了解，張姓秘書長日前才退休，他的妻舅蕭松年在台北經營都市計畫公司，2020年間借牌取得連江縣政府的1個都市計畫通盤檢討採購案，標案金額將近2千萬元，但在2021年履約期間，被縣府公務員發現疑有延遲等違規事項，張男得知後，疑似要求部屬暫不裁罰。

檢廉獲報，張男疑似在技術性護航妻舅免去裁罰危機後，妻子戶頭多了數10萬元來自妻舅的匯款，之後在2023年間，張男擔任連江縣環境景觀總顧問服務計畫案評委會召集人，疑似明知蕭姓妻舅這次用另間公司名義參與投標，卻未迴避，讓蕭男以400萬元得標。

北檢檢察官黃琬珺25日指揮廉政署搭機到連江帶回張前秘書長夫妻，並前往蕭姓妻舅等人住處與借牌公司共6個地點進行搜索，同步向連江縣政府調取相關卷證，釐清全案是否涉及不違背職務行收賄、圖利等罪嫌。