女密友「想維持床伴關係」預藏刀刺人　雙方前一天都聲請保護令

社會 社會焦點 保障人權

女密友「想維持床伴關係」預藏美工刀刺人　雙方前一天都聲請保護令

▲▼女密友「想維持床伴關係」預藏美工刀刺人　雙方前一天都聲請保護令。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中北屯一間機車行今日傍晚傳出傷人案件，持刀黃女被壓制。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一間機車行今（24）日傍晚傳出持美工刀傷人案件，一名黃女跟江男有親密關係，黃女疑似想維持遭拒，甚至前一天各自到派出所聲請保護令，黃女今日卻又找上門，並預藏美工刀朝江男攻擊，警消獲報到場，發現江男腿部有傷、黃女情緒激動均送醫。

台中市北屯區瀋陽路三段一間機車行今日傍晚傳出爭吵聲，甚至店內東西都打翻。據了解，該店江姓老闆（54歲）與一名黃女（60歲）有發生過親密關係，但黃女疑似會上門鬧事、借錢，導致江男決定結束關係，卻又讓黃女心生不滿，雙方鬧得不愉快，昨天江男對黃女聲請保護令，結果黃女得知後，也跑去聲請保護令。

今日傍晚，黃女闖進江男機車行內，並且暗藏美工刀，跟江男扭打，兩人倒在地上，黃女竟掏出美工刀對江男左腳刺擊數下，導致江男鮮血狂流。

▲▼女密友「想維持床伴關係」預藏美工刀刺人　雙方前一天都聲請保護令。（圖／記者許權毅翻攝）

▲江男小腿遭美工刀刺傷，鮮血狂流。（圖／記者許權毅翻攝）

第五警分局跟消防局獲報後，立即前往現場，員警將情緒激動的黃女控制，救護人員發現江男腳部傷勢不輕，趕緊將人送往中國附醫治療，好險沒大礙，黃女也因太過激動，被強制送醫。

據悉，江男認為黃女猶如不定時炸彈，頭痛不已，決定對黃女提出傷害告訴。警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜理性，切勿使用暴力，以免觸法。

