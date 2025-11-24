　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　行銷董座暗網下載4年下場慘了

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲ 北市創意行銷董座「小羅志祥」董姓男子被查出持有未成年裸照遭起訴。（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名經營創意行銷公司的男子，曾遭前女友在社群平台公開爆料，指控他涉及未成年不當言行，引起討論。其後有民眾因看到相關截圖向檢方檢舉。檢警循線調查，發現董男長期持有大量兒少不雅影像，還曾透過LINE傳送未成年少女裸露照片給友人。士林地檢署偵結，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴。

今年5月，董男前女友曾在Threads發文，公開多段2人的對話內容，包括「你想偷看他前女友女兒的照片嗎？」「搭配潤滑液就可以溫柔地偷偷破X了」「如果不被發現，滿想虐待她的」等語句，並附上一張疑似女童昏睡的照片，質疑他意圖不軌。貼文隨後被轉貼到臉書，多名網紅分享，引發許多網友關注。

期間也引發部分網友開始人肉搜索，陸續翻出他過去在某大學時因外型被稱作「小羅志祥」的舊照，以及自稱從事創意行銷工作的相關資訊，還有人進一步挖出他的家庭背景。

▲▼ 。（圖／翻攝自網路）

▲行銷董座「小羅志祥」被查持有兒少影像。（圖／翻攝自網路）

檢警調查發現，董男自2020年1月起，透過電腦連上Telegram「免費暗網資源庫」頻道，陸續下載兒童及少年不雅影像，儲存在多個外接硬碟與電競筆電中。直到2024年10月8日，警方因另案持搜索票前往他位於新北汐止的住處，才查扣相關設備。數位採證結果確認，設備內確實存有大量兒少不雅照片與影片。

此外，董男於2023年9月13日晚間，也曾透過LINE傳送一張「未成年少女裸露胸部、胸口沾附精液」的照片給王姓友人。王姓友人之後將對話截圖上傳網路，民眾今年5月4日看見後向地檢署檢舉，警方再循線還原整段傳送過程。

檢方偵結，依《兒少性剝削防制條例》第38條第2項「意圖散布而持有少年性影像」及第39條第2項「無正當理由持有兒童及少年性影像」兩罪起訴董男，因行為與犯意各自獨立，建請法院分論併罰。至於查扣的手機、外接硬碟及電競筆電，也依規定向法院聲請沒收。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小羅志祥」擁海量兒少性影像　暗網下載4年下場慘了
外國人瘋搶台灣機車！　這國狂掃貨暴增29倍
中華代表團東京聽奧首金出爐！
中國遊客反日去南韓玩　「在濟州島拉屎」韓網超崩潰
陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高
股民注意！2檔飆股列處置一路關到12／8
曾智希求子卡關！陳志強「親口證實」曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄2女吵架「把家當往窗外丟」！滿地衣物砸車　警依公危罪追辦

獨／裝甲兵失聯第4天！家人衝谷關焦急等候　軍方將增援搜尋

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　行銷董座暗網下載4年下場慘了

花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

陳歐珀明天還要出庭今交保　法官給理由：重罪證人已問完

快訊／新北砂石車右轉撞單車　女騎士卡車底全身骨折送醫

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

台中七期豪宅工地噴裝備　整捲軟管K中路邊車！業者挨罰26.8萬

快訊／皇池屢拆屢建！連39次檢舉無效遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人　當場查獲4毒品

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

高雄2女吵架「把家當往窗外丟」！滿地衣物砸車　警依公危罪追辦

獨／裝甲兵失聯第4天！家人衝谷關焦急等候　軍方將增援搜尋

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　行銷董座暗網下載4年下場慘了

花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

陳歐珀明天還要出庭今交保　法官給理由：重罪證人已問完

快訊／新北砂石車右轉撞單車　女騎士卡車底全身骨折送醫

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

台中七期豪宅工地噴裝備　整捲軟管K中路邊車！業者挨罰26.8萬

快訊／皇池屢拆屢建！連39次檢舉無效遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人　當場查獲4毒品

高雄2女吵架「把家當往窗外丟」！滿地衣物砸車　警依公危罪追辦

獨／裝甲兵失聯第4天！家人衝谷關焦急等候　軍方將增援搜尋

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　行銷董座暗網下載4年下場慘了

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

唐玲對抗病魔6年！罹胃癌末期「2大手術化療8次」　新造型藏洋蔥

房客把租屋處住成「垃圾場」家具幾乎全壞　房東一看大驚

黃子佼宣布「全數和解」　#MeToo吹哨者發聲：不包含性騷受害女孩

花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

365元鹹酥雞熱量近「4個便當」　營養師教你聰明點餐不爆卡

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

社會熱門新聞

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

新北女遇假檢警被騙走8300萬　安全回報無人理才驚覺上當

女星顏曉筠遭撞影片曝！人車倒地滑行

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

快訊／逢甲店面大火　警消救援1男脫困

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

爭議法官周靜妮遭重判撤職　停止任用3年

即／男11樓鷹架摔落「左臉不見」　搶救12小時宣告不治

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面