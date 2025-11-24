士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

▲士林分署年終壓軸拍爆滿 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於12月2日下午3時舉行年底最後一場「123聯合拍賣會」，釋出多項不動產與動產，包括北投溫泉路透天厝、大樓地下室、雙北多筆土地，以及汽車、股票等標的，種類多元，無論自住或投資皆可把握機會。

士林分署表示，本次不動產分布在北市及新北多區，選擇相當豐富。其中最受關注的是北投區溫泉路一棟3層樓透天厝，總坪數約116.45坪（含頂樓增建約 54.53 坪），本次為第二次拍賣，底價6,232 萬元。該處鄰近新北投捷運站、北投國中與北投公園，交通與生活機能成熟，具高度吸引力。

另一項焦點物件則位於士林區承德路的大樓地下室，為第三次拍賣，底價1,300萬元，距離劍潭捷運站與劍潭國小不遠，地段精華、周邊機能完整，也是不少投資人關注的標的。

▲士林分署拍賣2018年中華小貨車。（圖／記者黃宥寧翻攝）



除了上述房產，士林分署此次也釋出汐止、南港、內湖、士林、北投等地共逾18筆土地，提供民眾更多元的選擇。

在動產部分，包含2018年與2019年出廠的汽、貨車（排氣量1,299c.c.、1,497c.c.），以及陽信銀行股票、朗司股份有限公司股份等，從車輛到股票一應俱全，適合不同需求的競標者。

士林分署提醒，不動產採通訊投標與現場投標併行，通訊投標者須至分署網站下載文件，填妥後於開標前一日以雙掛號寄至「內湖康寧郵局第 52 號信箱」，逾期不受理；動產則採現場喊價競標或變賣方式，凡欲參與競標者須攜帶身分證件至現場登記、領取號碼牌。

士林分署強調，這是今年最後一次大型拍賣，標的多元又齊全，歡迎民眾踴躍參與。（更多資訊可至士林分署官網查詢：http://www.sly.moj.gov.tw）