快訊／女大生武嶺墜溝亡　校方將製作畢業證書撫慰家屬

▲鄭女（最右者）曾獲全中運女子舉重項目季軍。（圖／翻攝臉書全中運＆全大運舉重專頁）

記者林育綾／台北報導

台北某大學的19歲鄭姓女大生昨（23）日南下衝武嶺看日出，卻在台中霧峰某產業道路，疑因疲勞駕駛摔落邊坡，搶救後傷重不治。校方今表示，對此事件非常遺憾，已第一時間聯繫家屬，將盡所能提供協助，同時也會給予班上其他同學、選手心理輔導，同時教務處會特別專案製作鄭女的畢業證書，撫慰家屬。

鄭姓女大生在23日與學姐分騎兩部機車，從北部南下夜衝武嶺看日出，返程行經台中霧峰某產業道路時，疑似因疲勞駕駛，不慎摔落邊坡山溝，經搶救傷重不治。據查鄭女是舉重選手，曾於全中運奪得季軍佳績，上大學後也在全大運闖進決賽，成績耀眼，遭逢意外令人惋惜。

《ETtoday新聞雲》今詢問校方，校長表示，發生這樣的事件校方也感到非常遺憾，已在第一時間聯繫鄭姓女大生的家長，只要是學校能做的，都會盡力協助。同時也會派心理輔導師，針對班上學生、其他選手進行心理輔導。此外，教務處也會特別製作鄭姓女學生的畢業證書，期望撫慰家屬。

校長也提到，由於鄭女是在假日期間出遊，不是學校的活動，發生此事件相當遺憾，同時也會呼籲學生，在假期時出外、出遊、遠行，都要特別注意安全。