　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名工程師今發文吐槽，在約砲神器中，發現99.999%的女生自介都一樣，寫著喜歡美食、旅遊，追求生活儀式感，通常還會備註「希望另一半有上進心」，這讓他不禁質疑，所謂的「上進心」無非是找長期飯票，來支撐她們精緻窮的生活。

該名網友在PTT提到，自己閒來無事滑了一下某約砲神器，發現99.999%的台女自介都寫著，「喜歡旅遊✈／美食／健身／追求生活儀式感」，同時備註還會加一句「希望另一半有上進心、甚至比我強」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，自己看完差點把手上的無塵室乖乖捏爆，也不禁質疑「這邏輯是不是哪裡怪怪的？」

他接著火力全開，嘲諷不少人嘴上說愛旅行，實際卻是去日本藥妝店掃貨、在環球影城戴瑪利歐帽自拍；至於所謂的「美食」，從來不是巷口30年的老店，而是搶破頭才能訂到、一人6千起跳的Omakase，「海膽要疊得跟101一樣高，盤子要比我的臉還大，重點是結帳的時候，妳的錢包就像在坐月子一樣，死都不肯出來見客，這時候妳的兩性平權突然斷線了，這餐變成是男生該付的情緒價值稅。」

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不僅如此，原PO認為，女生們口中的「男生要有上進心」，直白翻譯就是「你要有能力負擔我的消費升級」，所有儀式感、精緻生活的底層代碼都是「鈔能力」。

最後，他更哀怨直呼，「肥宅工程師的上進心，就是為了讓妳們有錢去體驗人生，然後在我們爆肝過勞死之後，拿著遺產去養健身房教練？」

對此，大票鄉民紛紛回應，「花不起可以不要參加這遊戲」、「台灣女子圖鑑」、「台灣女生自介，你分析得太好了」、「倒不如說現在會去玩交友軟體的貨色都......」、「工程師淚推」、「你怨氣很重捏QQ」、「太粗暴了啦」。

►館長哭了！大陸金主「突承諾1事」超堅持　封他為民族英雄
►華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了
►韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鴻海晚間發布重大訊息
大阪飯店慘況曝！陸客退訂「每天20筆」　業者苦喊：不降價沒人
汪小菲脫口洩喜訊！首認Mandy懷孕
子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE
快訊／台中男子接小孩突昏倒撞女騎士　當場無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

市場金馬獎！東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞　花蓮縣摘914顆星

日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

全台都他新聞！館長曝被民進黨打壓　便當、電商業績反變超好

鴻海發聲！子公司衰捲「訂單展望下調」謠言觸跌停　急喊一切正常

黃國昌將出訪日本！柯文哲提前返台坐鎮　揭露「戰略佈局」

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

汪小菲直播首認Mandy懷孕！　被問「你家孕婦呢」脫口洩喜訊

子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

中共官媒指日台交流協會「媚日」　林佳龍：戰狼語言、不知道在講什麼

運研所：海運聯盟重組對高港影響小　長榮陽明所屬聯盟成穩定關鍵

快訊／台中男子接小孩突昏倒撞女騎士　當場無生命跡象

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

美建議助菲升級軍事基地　林佳龍：推動重點！研究強化台菲日安全關係

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

館長哭了！大陸金主「突承諾1事」　封他為民族英雄

更多熱門

相關新聞

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

一名家長近日曬出孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現3天2夜的費用，竟高達9510元，讓他瞬間臉綠。對此，不少網友直呼，「不如跟小孩說，不要去畢旅了，爸媽帶你出國玩」、「國旅啊，來都來了」。

不是醜男！台北收租8萬「相親慘被打槍」　網嘆致命1點

不是醜男！台北收租8萬「相親慘被打槍」　網嘆致命1點

避免精緻窮「入坑式消費」別碰！

避免精緻窮「入坑式消費」別碰！

台南早餐店「麵包夾起司」賣50元！內行曝真相

台南早餐店「麵包夾起司」賣50元！內行曝真相

男友家是租的！她被要求補貼「委屈喊1句」　全場酸爆

男友家是租的！她被要求補貼「委屈喊1句」　全場酸爆

關鍵字：

約砲神器女生自介精緻窮上進心網友吐槽

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面