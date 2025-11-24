交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名工程師今發文吐槽，在約砲神器中，發現99.999%的女生自介都一樣，寫著喜歡美食、旅遊，追求生活儀式感，通常還會備註「希望另一半有上進心」，這讓他不禁質疑，所謂的「上進心」無非是找長期飯票，來支撐她們精緻窮的生活。

該名網友在PTT提到，自己閒來無事滑了一下某約砲神器，發現99.999%的台女自介都寫著，「喜歡旅遊✈／美食／健身／追求生活儀式感」，同時備註還會加一句「希望另一半有上進心、甚至比我強」。

原PO坦言，自己看完差點把手上的無塵室乖乖捏爆，也不禁質疑「這邏輯是不是哪裡怪怪的？」

他接著火力全開，嘲諷不少人嘴上說愛旅行，實際卻是去日本藥妝店掃貨、在環球影城戴瑪利歐帽自拍；至於所謂的「美食」，從來不是巷口30年的老店，而是搶破頭才能訂到、一人6千起跳的Omakase，「海膽要疊得跟101一樣高，盤子要比我的臉還大，重點是結帳的時候，妳的錢包就像在坐月子一樣，死都不肯出來見客，這時候妳的兩性平權突然斷線了，這餐變成是男生該付的情緒價值稅。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不僅如此，原PO認為，女生們口中的「男生要有上進心」，直白翻譯就是「你要有能力負擔我的消費升級」，所有儀式感、精緻生活的底層代碼都是「鈔能力」。

最後，他更哀怨直呼，「肥宅工程師的上進心，就是為了讓妳們有錢去體驗人生，然後在我們爆肝過勞死之後，拿著遺產去養健身房教練？」

對此，大票鄉民紛紛回應，「花不起可以不要參加這遊戲」、「台灣女子圖鑑」、「台灣女生自介，你分析得太好了」、「倒不如說現在會去玩交友軟體的貨色都......」、「工程師淚推」、「你怨氣很重捏QQ」、「太粗暴了啦」。

