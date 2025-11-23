搶發TWICE演唱會經濟！攤販疑售盜版物拒查落跑　害警摔倒掛彩

▲跟員警發生追逐的陳姓攤商 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓團TWICE於22日晚間在高雄世運主場館開唱，吸引大批粉絲到場，周邊也出現不少違規攤販。左營分局陳姓員警晚間18時許在場外盤查一名25歲陳姓攤商時，對方拒絕配合身分查證，還拉著攤車想脫離現場，陳員上前制止時遭甩開摔倒，造成膝蓋與手指挫傷，被送往醫院驗傷。

警方表示，陳男推著攤車試圖穿越人潮逃逸，員警立即追捕並於短時間內將人帶回左營派出所，全案依妨害公務及傷害罪嫌偵辦。陳員受傷後先於會場醫護站處置，再送醫檢查。左營分局指出，TWICE演唱會周邊當晚共取締47件違規攤販，呼籲民眾面對警方查證應配合指示，避免因抗拒導致衝突。

▲陳姓攤商最後被帶回派出所繼續偵辦 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲員警在追逐過程當中發生跌倒 。（圖／記者吳奕靖攝）

左營分局也針對媒體詢問進一步說明，該攤商於昨（22）日16時已因在道路上擺設攤位遭左營派出所依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第10款舉發，並要求停止擺設及排除障礙，但陳男18時許仍再度出現在會場周邊，因此同仁依法上前盤查。警方表示，攤商販售的物品為扇子、提袋等應援小物，當晚所有違規攤販皆依同條例規定告發。

整個追逐的畫面也被放到網路，因此引發網友討論，有網友留言「重看影片後發現真的有害警察跌倒」、「跑給警察追，本來就會多一條妨礙公務」；也有人指出「大型活動周邊查盜版、查違規擺攤本來就會加強」；也有民眾好奇，「怎麼分辨正版和盜版？」