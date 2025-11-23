假期搭機出遊不焦慮！資深空服員傳授「7招生存術」　旅途更舒適

▲日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

假期旺季將至，機場人潮湧現、航班延誤增多、行李托運大排長龍，不少民眾光想到搭飛機就感到焦慮。《CNN》採訪兩名資深空服員Hunter Smith-Lihas與Liz Simmons，他們根據多年長程飛行經驗，整理出7招「假期飛行生存術」。從避開延誤、降低生病風險，到提升乘坐舒適度、避免行李出包，協助民眾在年底或長假期間旅遊時更順心。

一、選「當天第一班航班」：延誤機率最低、改訂空間最大

兩名空服員皆強調，「一天中的第一班航班幾乎永遠是最準時的」。原因在於延誤通常是「累積型」──早班機出現的延誤最少，越晚起飛越容易受前段航班拖累。若是假期航班本就容易因天候或塞機造成延誤，第一班能降低風險，即便遇到取消，旅客也還有一整天的彈性可改訂後續班次。

此外，Simmons與Smith-Lihas都推薦下載Flight Aware與Flight Radar等航班追蹤App，能即時掌握航班位置、實際起降時間等資訊，讓旅客不再只能被動等待，有助提早因應臨時變動。

二、轉機至少保留90分鐘：避免因「緊接轉機」陷入惡性連鎖

許多旅客為了省時間喜歡訂轉機間隔短的航班，但Smith-Lihas直言「45分鐘絕對不夠」。若前段班機稍微延誤，旅客極可能直接錯過後續航班；若是國際航線，還需通關、過安檢，風險更大。

他建議轉機至少預留90分鐘，若目的地在旺季或機場規模較大（如洛杉磯LAX、美國亞特蘭大ATL），更應保留充裕緩衝，以免旅程被迫改寫。特別是假期期間，行李裝卸與登機口移動也往往更慢，不小心就會錯過下一班機。

三、「打造自己的座位空間」：毯子、眼罩、降噪耳機全都帶上

長時間在飛機上容易疲倦且不適，尤其假期人潮多、機艙可能更擁擠，因此兩名空服員一致建議「把座位打造成你的專屬小窩」。他們分享自己常備的物品，包括薄毯、眼罩、旅行枕、降噪耳機與零食，能大幅提升舒適度。

Smith-Lihas提醒，飛機常在登機口或停機坪上等待許久，若肚子餓又無法起身購買食物，體驗會變得相當糟，因此自備零食相當重要。Simmons則強調，提前在平板或手機下載電影，加上隨身攜帶行動電源、小型盥洗包與薰衣草精油，不僅能放鬆，也能在長途飛行中更容易入眠。

四、出發前消毒一次：擦拭座位、托盤、扶手降低生病風險

假期旅遊意味著機場與飛機上人數倍增，病菌傳播風險同步提升。Smith-Lihas說，儘管飛機在航段間都有清潔，也配備HEPA等空氣濾淨系統，但他仍建議旅客「自己擦一遍」。特別是托盤桌、扶手、螢幕、扣帶與座位旁的按鍵，只需一張酒精濕巾就能大幅降低病毒與細菌接觸的可能。

他強調，這不是過度緊張，而是「安心飛行」的小技巧；尤其假期抵達後通常緊接著家庭聚餐、旅遊行程，生病會嚴重影響計畫，因此更要提前做好防護。

五、輕裝上陣是王道：避免托運、節省排隊、降低遺失風險

假期托運行李的排隊隊伍經常長達數十公尺，Smith-Lihas大推「能不托運就不托運」。隨身行李除可節省大量時間，也能避免行李延誤、損壞或丟失。

若確實需要托運，他強烈建議一定要在行李中放入定位裝置，如AirTag，並將藥物、重要證件、貴重物品與1到2天份衣物放在隨身包裡；一旦行李真的遺失，旅客仍能維持基本生活，不至於手足無措。

六、「聰明升等」與善用休息室：提前詢問、善用會員、避開喧鬧

兩名空服員指出，假期升等機率不高，但仍有機會，尤其是航空常客會員。Smith-Lihas表示，升等權限在登機口，因此應直接詢問登機口地勤，並保持禮貌，若當天商務艙有空位，確實可能遇上「升等奇蹟」。

即便沒有升等，也可以購買或使用信用卡、會員資格進入貴賓休息室。Simmons說，休息室能讓旅客在擁擠機場中短暫喘息，享受食物、飲品與安靜環境，不過假日期間休息室經常爆滿，旅客宜提前規劃，以免久候。

七、提前準備、保持彈性：越早確認細節，越能避免麻煩

兩名空服員都提醒，飛行中的許多麻煩其實在出發前就能避免，例如提早確認護照效期（不少國家要求6個月以上）、提前下載航空公司App、留意目的地天氣與交通狀況等。越早準備，就越能降低變數。