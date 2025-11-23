　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假期搭機出遊不焦慮！資深空服員傳授「7招生存術」　旅途更舒適

▲▼日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）

▲日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

假期旺季將至，機場人潮湧現、航班延誤增多、行李托運大排長龍，不少民眾光想到搭飛機就感到焦慮。《CNN》採訪兩名資深空服員Hunter Smith-Lihas與Liz Simmons，他們根據多年長程飛行經驗，整理出7招「假期飛行生存術」。從避開延誤、降低生病風險，到提升乘坐舒適度、避免行李出包，協助民眾在年底或長假期間旅遊時更順心。

一、選「當天第一班航班」：延誤機率最低、改訂空間最大
兩名空服員皆強調，「一天中的第一班航班幾乎永遠是最準時的」。原因在於延誤通常是「累積型」──早班機出現的延誤最少，越晚起飛越容易受前段航班拖累。若是假期航班本就容易因天候或塞機造成延誤，第一班能降低風險，即便遇到取消，旅客也還有一整天的彈性可改訂後續班次。

此外，Simmons與Smith-Lihas都推薦下載Flight Aware與Flight Radar等航班追蹤App，能即時掌握航班位置、實際起降時間等資訊，讓旅客不再只能被動等待，有助提早因應臨時變動。

二、轉機至少保留90分鐘：避免因「緊接轉機」陷入惡性連鎖
許多旅客為了省時間喜歡訂轉機間隔短的航班，但Smith-Lihas直言「45分鐘絕對不夠」。若前段班機稍微延誤，旅客極可能直接錯過後續航班；若是國際航線，還需通關、過安檢，風險更大。

他建議轉機至少預留90分鐘，若目的地在旺季或機場規模較大（如洛杉磯LAX、美國亞特蘭大ATL），更應保留充裕緩衝，以免旅程被迫改寫。特別是假期期間，行李裝卸與登機口移動也往往更慢，不小心就會錯過下一班機。

三、「打造自己的座位空間」：毯子、眼罩、降噪耳機全都帶上
長時間在飛機上容易疲倦且不適，尤其假期人潮多、機艙可能更擁擠，因此兩名空服員一致建議「把座位打造成你的專屬小窩」。他們分享自己常備的物品，包括薄毯、眼罩、旅行枕、降噪耳機與零食，能大幅提升舒適度。

Smith-Lihas提醒，飛機常在登機口或停機坪上等待許久，若肚子餓又無法起身購買食物，體驗會變得相當糟，因此自備零食相當重要。Simmons則強調，提前在平板或手機下載電影，加上隨身攜帶行動電源、小型盥洗包與薰衣草精油，不僅能放鬆，也能在長途飛行中更容易入眠。

四、出發前消毒一次：擦拭座位、托盤、扶手降低生病風險
假期旅遊意味著機場與飛機上人數倍增，病菌傳播風險同步提升。Smith-Lihas說，儘管飛機在航段間都有清潔，也配備HEPA等空氣濾淨系統，但他仍建議旅客「自己擦一遍」。特別是托盤桌、扶手、螢幕、扣帶與座位旁的按鍵，只需一張酒精濕巾就能大幅降低病毒與細菌接觸的可能。

他強調，這不是過度緊張，而是「安心飛行」的小技巧；尤其假期抵達後通常緊接著家庭聚餐、旅遊行程，生病會嚴重影響計畫，因此更要提前做好防護。

五、輕裝上陣是王道：避免托運、節省排隊、降低遺失風險
假期托運行李的排隊隊伍經常長達數十公尺，Smith-Lihas大推「能不托運就不托運」。隨身行李除可節省大量時間，也能避免行李延誤、損壞或丟失。

若確實需要托運，他強烈建議一定要在行李中放入定位裝置，如AirTag，並將藥物、重要證件、貴重物品與1到2天份衣物放在隨身包裡；一旦行李真的遺失，旅客仍能維持基本生活，不至於手足無措。

六、「聰明升等」與善用休息室：提前詢問、善用會員、避開喧鬧
兩名空服員指出，假期升等機率不高，但仍有機會，尤其是航空常客會員。Smith-Lihas表示，升等權限在登機口，因此應直接詢問登機口地勤，並保持禮貌，若當天商務艙有空位，確實可能遇上「升等奇蹟」。

即便沒有升等，也可以購買或使用信用卡、會員資格進入貴賓休息室。Simmons說，休息室能讓旅客在擁擠機場中短暫喘息，享受食物、飲品與安靜環境，不過假日期間休息室經常爆滿，旅客宜提前規劃，以免久候。

七、提前準備、保持彈性：越早確認細節，越能避免麻煩
兩名空服員都提醒，飛行中的許多麻煩其實在出發前就能避免，例如提早確認護照效期（不少國家要求6個月以上）、提前下載航空公司App、留意目的地天氣與交通狀況等。越早準備，就越能降低變數。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獲准安樂死　澳25歲女罹罕病折磨：高興到哭了
天公爐前引爆！88歲翁背景曝光　會自製簡易炸藥
KK園區多棟建築炸毀！　震撼畫面曝
台鐵列車遭噴大面積塗鴉！　惡劣畫面曝
2男闖醫院！　砸爛2輛救護車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣有事「已經開始了」　智庫專家：對日強硬也是戰略之一

傳美考慮推翻馬杜洛　華郵披露「生日大禮」：空投懸賞傳單逼下台

香港人照樣去日本玩！北京籲勿赴日　日媒曝：幾乎沒人取消行程

緬甸政府再出手「炸毀KK園區」畫面曝！　逮捕百名詐欺犯

假期搭機出遊不焦慮！資深空服員傳授「7招生存術」　旅途更舒適

罕病折磨「輸液續命」嚴重骨鬆！　25歲女獲准安樂死：高興到哭了

緬甸內戰「砲彈落入泰國村莊」炸毀4屋！　泰軍煙霧彈示警

美FAA警告「飛越委內瑞拉」恐有危險！　多家航空急停航班

巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮　最高法院認定有潛逃風險

中國團客退訂潮擴大！　日觀光業者估「損失4000萬日圓」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

台灣有事「已經開始了」　智庫專家：對日強硬也是戰略之一

傳美考慮推翻馬杜洛　華郵披露「生日大禮」：空投懸賞傳單逼下台

香港人照樣去日本玩！北京籲勿赴日　日媒曝：幾乎沒人取消行程

緬甸政府再出手「炸毀KK園區」畫面曝！　逮捕百名詐欺犯

假期搭機出遊不焦慮！資深空服員傳授「7招生存術」　旅途更舒適

罕病折磨「輸液續命」嚴重骨鬆！　25歲女獲准安樂死：高興到哭了

緬甸內戰「砲彈落入泰國村莊」炸毀4屋！　泰軍煙霧彈示警

美FAA警告「飛越委內瑞拉」恐有危險！　多家航空急停航班

巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮　最高法院認定有潛逃風險

中國團客退訂潮擴大！　日觀光業者估「損失4000萬日圓」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

買365元鹹酥雞遭分手！業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

惡劣！台中3年揪118黑心工廠偷排毒廢水　開罰近千萬

老外嫌台人冷漠又炫耀！百萬YTR「中肯神解」：很人性、很台灣

「竹筷戳屁眼」女校上課舉例性侵　老師遭控性騷！法官撤銷處分

金智媛賣萌嘟嘟唇超甜嫩！好氣色秘訣隱藏在畫報中

網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

庫明加換前冠軍射手小波特？交易構想曝　專家：完美契合勇士

北市男違停慘了！車內殘留Ｋ安非他命粉末　唾液快篩驗出安毒

輝達H200晶片傳對中出口有望鬆綁　外媒爆川普政府正評估放行

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳

國際熱門新聞

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

逼基輔讓步　川普：非最終方案

中國遊客不來！日店家「業績沒下滑」　飯店影響大：希望快平息

日官方反擊中國：在日中國人受害未增

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

高市早苗堅守「台灣有事論」　中致函聯合國怒批日

美警告飛越委內瑞有危險　多家航空急停航班

貓咪走丟10年奇蹟找回！飼主1舉動成重逢關鍵

中國退訂潮擴大　日業者估損失4000萬日圓

「台灣有事」日本不出兵　專家揭真正任務

日本探詢舉辦中韓領袖會談　遭中國拒絕

川普出手！白俄突釋放31名烏克蘭人

更多熱門

相關新聞

英相施凱爾批准中國蓋大使館　估明年初訪中

英相施凱爾批准中國蓋大使館　估明年初訪中

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預料將於12月正式批准中國在倫敦市中心新設「超大型大使館」，此舉已獲情資單位MI5與MI6點頭，內政部與外交部也未提出反對意見。

友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

川普發錢！政府停擺航管硬撐　每人將獲31萬

川普發錢！政府停擺航管硬撐　每人將獲31萬

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」爆紅

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」爆紅

關鍵字：

國際焦點搭機機場

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

斷崖式降溫！　變天時間曝

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

曾國城瘦成一道閃電

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面