「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

▲郭偉只有高中畢業，卻騙過學校當起教授。（圖／翻攝界面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇科技大學「首席科學家」郭偉近日被爆料只有高中學歷，涉嫌學術造假及侵占科研經費等。校方18日證實，郭偉存在嚴重學術不端行為，已經解聘並報案。

郭偉的「資歷」相當顯赫，是江蘇科技大學的「首席科學家」，材料科學與工程學院的教授及博士生導師，還擁有國家重大人才工程A類創新人才，國家重大項目首席科學家，國際納米材料領域知名專家，俄羅斯工程院外籍院士等多重頭銜。

不過，這些經歷卻在近日被網友踢爆造假，所謂「1994年陝西省理科高考狀元」「美國加州大學博士學位」「德國國家科學院高級研究員」「支持七項國家級重大項目」「發表170多篇SCI論文」及「手握68項國際專利」等全是謊言；實際上，郭偉連大學都沒讀過，只有高中畢業。

郭偉唯一帶過的博士生林楚也出面向《界面新聞》表示，聽到郭偉被調查一點也不意外，甚至起初感到欣喜，之後就是難過，感嘆自己浪費的時間，「我可能是最大受害者。」

林楚提到，2023年郭偉作為國家A類創新人才被引進校園，名義上前後共帶過兩屆（4位）碩博研究生；但實際上，只有他跟一名碩士學妹算是郭偉正式帶過的學生。

林楚指出，為了招收研究生，郭偉曾讓他幫忙做PPT，頁面上除了個人簡介和成就展示外，還額外補充了三個招生條件，分別是，具有服從意識、喜歡科研和鑽研、女生優先，「這些都是無理的要求，尤其最後一條，導致女生不來，男生也不來。」

林楚坦言，郭偉給他的第一印象「很好」，身高160公分左右，矮矮胖胖的，人看起來很隨和，有時說話還帶一絲幽默，「給人很輕鬆的氛圍。」

但林楚也說，郭偉身上始終傳遞出一種優越感，總愛顯擺自己「多麼厲害」，比如有時會刻意提起在某期刊發表了重要論文的人是他師弟，還說自己和某某主編認識，承諾學生若想發表文章，只要他「打個電話就能搞定」。

林楚提到，他對導師深切產生懷疑，是源於一篇論文，那篇文章中有一張作者郭偉的彩色照片，但很明顯不是他認識的那位郭教授。入學的第二個月，林楚確定，郭教授就是典型的騙子加神棍，「不知道是不是怕自己暴露，他總是拖著，讓我自己看書，從來沒上過課。」

林楚回憶，自己在江蘇科大的半年，幾乎每天都在做雜活，負責給郭偉做報銷工作，「一周五天有三天找我報銷。其次，還要幫他取快遞，做PPT，印資料等。」由於一直沒有人帶他做科研，林楚在半年後就自行申請從江科大退學了。

此外，林楚也懷疑，是不是學校的什麼人在引進人才的審核中放了水，「我一個普通學生都能發現問題，難道其他人都發現不了嗎？」

對於外界的質疑，江蘇科技大學相當低調，僅簡單發出一份聲明，稱今年9月，學校收到教師郭某涉嫌學術不端的舉報，對此高度重視，立即啓動調查程序。經調查取證，認定郭某存在嚴重學術不端行為，已按規定解除了與郭某的聘用協議，並對其團隊師生進行了妥善安排。

聲明中並提到，學校第一時間向公安機關報案，目前案件正在偵辦過程中。學校深刻認識到在郭某引進過程中存在材料審核把關不嚴等問題，將嚴肅問責，同時舉一反三，杜絕此類問題發生。