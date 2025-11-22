　
老師不會被AI取代　荷蘭教授：變「關鍵協調者」角色更吃重

▲▼黃昆輝表示，AI時代來臨，應認真思考AI在學校教育與學生學習的「工具性角色」。（圖／黃昆輝基金會提供）

▲黃昆輝表示，AI時代來臨，應認真思考AI在學校教育與學生學習的「工具性角色」。（圖／黃昆輝基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）時代來臨，也為中小學教育帶來衝擊與革新契機。荷蘭學者莫勒納爾教授今（22日）指出，AI教育的推動，必須建構在「學習者、教師與AI技術共同演化的社會技術系統」，且AI不能代替教師，教師在課堂擔任協調AI技術使用角色，而如何融入教學創新，推動學生自我調節學習技能發展，將是未來重要課題，而教師作為教學設計角色也需要被明確重視。

黃昆輝教授教育基金會今天舉行2025教育政策研討會，邀請國內外學者專家探討「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」。黃昆輝在致詞時表示，AI時代已來臨，社會各界須充分了解AI發展趨勢與應用途徑，認真思考AI在學校教育與學生學習的「工具性角色」，建構一個「AI賦能」的智慧型學校。

黃昆輝進一步指出，面對AI帶來的挑戰與機會，學校必須兼重「AI教育」和「教育AI」，除增進學校師生的AI素養和知能，也要強調AI在學校教育的具體應用。學校應善用AI賦能，支持課程設計，改進教學方法與學習評量，擴大「因材施教」規模，確保每一位學生的學習機會與成果。期許不久未來，「AI」成為台灣教育轉型發展的新動能，期待AI賦能教育和半導體晶片設計一樣，成為台灣的驕傲。

▲▼黃昆輝表示，AI時代來臨，應認真思考AI在學校教育與學生學習的「工具性角色」。（圖／黃昆輝基金會提供）

▲莫勒納爾教授認為，教師在課堂擔任協調AI技術使用角色，將AI融入教學。（圖／黃昆輝基金會提供）

今天研討會也邀請來自荷蘭的知名學者、英格‧莫勒納爾教授，以「共演化的社會技術系統：學習者、教師與人工智慧技術」為題進行主題演講，而莫勒納爾擔任拉德堡德大學「國家教育AI實驗室」主任，長期致力於AI在教學應用的研究成果。

莫勒納爾說明，國家教育AI實驗室致力於中小學、科學家及企業家共同開發創新的人工智慧與實踐，並在計畫中推動合作，目標是發展創新教學實踐而進行教育轉型，迎接AI時代的挑戰。

莫勒納爾進一步表示，AI在領域知識與通用技能發展中的角色非常複雜，所以AI教育的推動，必須建構一個「學習者、教師與人工智慧技術共同演化的社會技術系統」，就算在AI時代，AI不能代替教師，教師具有在課堂中協調AI技術使用的角色，更扮演在課堂中協同操作AI技術的重要角色，如何培養具備扎實教學知識與技能的教師，讓教師有能力將AI技術整合到教學中，這樣的教學創新，將是在教學實務中具體實踐的重要課題。

因此，莫勒納爾強調，「人的智慧」與「人工智慧」必須融合發展，也就是「人與AI混合協作」，AI在教學上的應用，必須讓學習者從被動性的「適應學習」，成為較具主動和自主性的「適應學習者」，能自主調節學習的內容和步調，所以教師在課堂中應扮演有效協同AI技術角色，並推動學生自我調節學習技能（SRL）的發展，這將是學生學業成功的關鍵機制，而教師作為教學設計角色也需要被明確重視。

11/20 全台詐欺最新數據

