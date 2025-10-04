奮起湖限量發售！　鹿草牛奶香米 x 食研辛咖哩限量伴手禮

▲嘉義奮起湖便當選用鹿草牛奶香米，並且推出鹿草牛奶香米與食研辛咖哩組合的限量預購伴手禮，兩者跨域聯名打造農產國際化新亮點 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉公所3日於奮起湖舉行「鹿草農產六級化產銷鏈結成果發表會」，由鹿草鄉公所、鹿草鄉農會、奮起湖大飯店便當創始店以及日本食研集團台灣食研食品股份有限公司攜手合作，正式發布奮起湖便當選用鹿草牛奶香米，並且推出鹿草牛奶香米與食研辛咖哩組合的限量預購伴手禮，從生產、加工到行銷，展現鹿草鄉優質農產走進奮起湖山城，並且跨域與食品業聯名合作，讓鹿草鄉農產走向國際！

活動中特別邀請全國第一的五星縣長翁章梁，同時也是嘉義縣農產代言人，嘉義縣長翁章梁表示，鹿草牛奶香米的誕生，不只是農業成果，而是一種地方自信。今天看到的不只是便當與咖哩，而是完整的六級化產業鏈，嘉義正用自己的方式告訴世界：我們的農業有價值，也有故事！

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鹿草的優質農產，跳脫過去只著重生產，而是努力將農民心血與生活智慧的結晶，透過串聯合作走出屬於鹿草的品牌道路。我們透過中央國家發展委員會及農業部的資源挹注，結合飲食與觀光，以聯名行銷打造兼具文化記憶與市場價值的嘉義故事。

鹿草鄉農會總幹事陳健平表示，我們把契作與分級標準做紮實，才能撐起穩定供應鏈。未來將與餐飲通路深化協作，透過米食教育、料理應用與伴手禮開發，讓農民收益穩定、讓市場看見鹿草。這次推出的鹿草牛奶香米與食研辛咖哩組合伴手禮將採限量預購的方式由農會來推廣。

鹿草牛奶香米研發者也是農改場鹿草分場長陳榮坤也受邀到場，他說，牛奶香米的價值在於把好品種變成可被市場理解的口感與風味標準。這次跨界到奮起湖的餐桌，再連結日本食研的辛香系產品，是一次從田間到料理的共同設計，證明臺灣品種與在地食材可以走向更成熟的品牌體驗。

這次與鹿草鄉聯名合作，奮起湖大飯店經理林耿逸與台灣食研食品董事長那須力也共同出席支持，奮起湖大飯店率先將鹿草牛奶香米導入經典鐵路便當，讓山城餐桌回應嘉義平原的土地聲音；食研則以鹿草「朱雀（朝天椒）」研製辛咖哩，串接地方風土與國際工藝，讓鹿草風味走向國際舞台！