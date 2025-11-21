　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

YouBike男超狂！被按喇叭嚇一跳...剪車硬攔公車　當街推擠口角

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（21日）早上9時許，一輛台北客運行經中正路一帶，按喇叭提醒前方騎YouBike的男子，卻引起男子不滿，尾隨至下一站時，「剪車」將公車攔下理論，雙方當場引發口角，並爆發推擠衝突，車上乘客當場傻眼。事後公車司機前往警局提告，警方依法傳喚該名男子到案說明。

▲高男被按喇叭心生不滿，騎腳踏車追上公車攔停理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男被按喇叭心生不滿，騎腳踏車追上公車攔停理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛台北客運橘5公車的38歲吳姓司機，今早開車沿著載客路線從中和往板橋方向出發，途中行經中正、錦和路口時，發現車道右側騎YouBike的45歲高姓男子，稍往車道中間偏移，隨即按鳴喇叭提醒，隨後前往下一站放乘客下車，高男疑似受到驚嚇，心生不滿追了上去，並將腳踏車擋在公車前方。

▲高男被按喇叭心生不滿，騎腳踏車追上公車攔停理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男將腳踏車直接擋在公車前，司機急忙踩煞車停住。（圖／記者陸運陞翻攝）

高男將公車攔下後，上車與吳姓駕駛理論，雙方隨即爆發口角，並引發推擠衝突，留下車上傻眼的乘客，由後續抵達車輛接走載送。警方當下獲報，抵達現場時雙方尚未提出告訴；事後司機吳男前往警局，對高男提出妨害自由告訴，後續警方將通知高男到案說明，全案警詢後函送新北地檢署偵辦。

▲高男被按喇叭心生不滿，騎腳踏車追上公車攔停理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲公車司機發現高男騎腳踏車靠近車道中，按喇叭提醒靠邊卻引發不滿。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資砍台股915億！創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區
2台人東京街頭遭打到噴血！案情細節曝
高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論
快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過
坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情
2張千萬發票無人領！獎落2縣市　財政部急尋
全台首見！無人機空投違禁品進監獄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞死人肇逃！彰化男找妻頂罪還扯「酒測欠法律依據」　遭法院打臉

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

高雄人妻狂劈2小王！揪溫床喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大搖大擺穿過成功嶺衛哨！替代役男入伍7小時偷車逃兵　軍方全不知

快訊／聚鼎科技又出事！內線交易偷賣股票　創投高手遭約談

YouBike男超狂！被按喇叭嚇一跳...剪車硬攔公車　當街推擠口角

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

撞死人肇逃！彰化男找妻頂罪還扯「酒測欠法律依據」　遭法院打臉

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

高雄人妻狂劈2小王！揪溫床喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大搖大擺穿過成功嶺衛哨！替代役男入伍7小時偷車逃兵　軍方全不知

快訊／聚鼎科技又出事！內線交易偷賣股票　創投高手遭約談

YouBike男超狂！被按喇叭嚇一跳...剪車硬攔公車　當街推擠口角

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

撞死人肇逃！彰化男找妻頂罪還扯「酒測欠法律依據」　遭法院打臉

屏東42歲男倒人行道上沒有反應　里港警即刻救援送醫

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

【超高級單人房】孕妻找老公收肚中寶寶「房租費」　網友見高房租原因直呼太好笑

社會熱門新聞

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

悍女拿衣架暴打男友嗆「公開愛愛片」

即／新竹縣某國中驚傳墜樓　女老師曾投訴霸凌亡

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

即／影射馬郁雯低價陪價　「雙重詆毀」判4月

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

68歲水電工性侵人妻　夫怒砸他家天公爐

前市議員吳宗憲涉貪汙被羈押

更多熱門

相關新聞

公車司機把77歲翁暴力推下車　過程全被拍

公車司機把77歲翁暴力推下車　過程全被拍

英國一名31歲公車司機和77歲乘客發生爭吵，一氣之下竟然抓住這名老翁，直接把人推下公車，導致老翁重重摔倒在人行道上，送醫檢查發現肩膀骨折，誇張過程全被監視器拍下。

玉澤演在台中搭公車！他見「椅背藏亮點」

玉澤演在台中搭公車！他見「椅背藏亮點」

公車遭劫！冒牌司機站站停靠超敬業

公車遭劫！冒牌司機站站停靠超敬業

桃園噁男公車猥褻未成年　女童勇敢報警揭真相

桃園噁男公車猥褻未成年　女童勇敢報警揭真相

新北28歲女臉書求職淪車手　母大義滅親報警

新北28歲女臉書求職淪車手　母大義滅親報警

關鍵字：

中和公車YouBike

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面