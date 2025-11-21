YouBike男超狂！被按喇叭嚇一跳...剪車硬攔公車　當街推擠口角

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（21日）早上9時許，一輛台北客運行經中正路一帶，按喇叭提醒前方騎YouBike的男子，卻引起男子不滿，尾隨至下一站時，「剪車」將公車攔下理論，雙方當場引發口角，並爆發推擠衝突，車上乘客當場傻眼。事後公車司機前往警局提告，警方依法傳喚該名男子到案說明。

▲高男被按喇叭心生不滿，騎腳踏車追上公車攔停理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛台北客運橘5公車的38歲吳姓司機，今早開車沿著載客路線從中和往板橋方向出發，途中行經中正、錦和路口時，發現車道右側騎YouBike的45歲高姓男子，稍往車道中間偏移，隨即按鳴喇叭提醒，隨後前往下一站放乘客下車，高男疑似受到驚嚇，心生不滿追了上去，並將腳踏車擋在公車前方。

▲高男將腳踏車直接擋在公車前，司機急忙踩煞車停住。（圖／記者陸運陞翻攝）

高男將公車攔下後，上車與吳姓駕駛理論，雙方隨即爆發口角，並引發推擠衝突，留下車上傻眼的乘客，由後續抵達車輛接走載送。警方當下獲報，抵達現場時雙方尚未提出告訴；事後司機吳男前往警局，對高男提出妨害自由告訴，後續警方將通知高男到案說明，全案警詢後函送新北地檢署偵辦。

▲公車司機發現高男騎腳踏車靠近車道中，按喇叭提醒靠邊卻引發不滿。（圖／記者陸運陞翻攝）