台中花毯節超夯人氣！2週突破200萬人次　把握倒數9天參觀

▲台中國際花毯節參觀人數2週突破200萬。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

2025新社花海暨台中國際花毯節吸引高人氣！開展2週參觀人數突破200萬，台中市政府觀光旅遊局與農業部種苗繁殖改良場也搶搭熱潮，與新社農會一起作東，今天（21日）在現場現烤500條杏鮑菇香腸免費贈送，讓許多遊客十分驚喜。花海活動至30日止，倒數9天，中市府歡迎民眾共襄盛舉。

台中市政府觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，整體呈現更有看頭，尤其花海暨花毯節本週將進入花卉盛開期，最大亮點面積高達2公頃的「橘色波斯菊」花海、約1公頃「紅色百日草」，將在本週搶眼登場、備受期待，希望民眾在攝影、參訪之餘，好好愛護花海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新社區農會總幹事羅文正指出，新社農會的產製的「杏鮑菇香腸」口感厚實多汁，是造訪花毯節必嚐的國民美食，不但有產銷履歷認證，也無添加瘦肉精和豬油丁，凸顯杏鮑菇多汁的特性、讓美味雙倍安心，恰逢氣溫驟降，農會希望用香氣飽滿在地小吃來替遊客們暖胃。

▲活動展出在地青農品牌。（圖／台中市政府提供）



新社休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮推薦，欣賞花海，也別忘記到新社在地青農品牌逛逛，包括浪漫的葡萄樹下午茶備受遊客喜愛的「新峰農場」推出紅酒 DIY 展示，主打食農教育、以艾草香茅製成造型蚊香的「泥香草莊」則有科技泥 DIY，以獨特無土方式種植多肉，玩植栽也不必當「黑手」。

觀旅局指出，台中國際花毯節活動至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，每日上午8時30分至下午4時30分開放，在現場拍攝的美照，還可上傳至大玩臉書指定貼文，就有機會抽中澳門航空（台北/台中/高雄）出發至澳門的來回機票。