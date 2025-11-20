　
大陸 大陸焦點 特派現場

禁日本海鮮「換印度水產品」？中國網友吐槽：一個更狠的來了

中國再次暫停進口日本水產品，印度漁業想趁勢打入市場。（翻攝自維基百科）

▲中國再次暫停進口日本水產品，印度業者們紛紛打算趁機進軍中國市場。（翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

中國因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發兩國關係緊張，昨（19日）突然透過外交管道宣布再次暫停進口日本水產品。此舉震撼日本水產相關行業，卻意外為印度水產品出口商帶來巨大商機，相關企業股價聞訊後飆升。然而，這項潛在的市場轉變，卻在中國社群媒體上引發民眾對食品安全的強烈擔憂與吐槽。

中國禁運衝擊日本　印度業者看見「一線生機」

綜合外媒報導，中國曾是日本水產品的重要出口目的地。數據顯示，2022年日本對中國的漁業出口額約達871億日圓（佔總額約 22.5%），此次禁運對日本漁業無疑是重創。

與此同時，印度業者正將此視為絕佳的「卡位」機會。此前，印度水產品出口商正承受著巨大壓力：美國總統川普政府自今年8月起，對印度海鮮實施高達50%關稅，導致訂單被取消、出口額下降。官方數據指出，10月印度對美出口較去年同期下降近9%。

在此背景下，中國的潛在新增需求，對印度水產行業而言猶如一線生機。印度去年水產品出口總額高達74億美元，其中蝦類佔了40%。分析人士指出，任何新市場機會對尋求出口多元化的印度來說都是一大利多。

利多消息刺激　印度水產股價應聲飆漲

受此利多消息激勵，印度水產品出口商股價應聲大漲。其中，大型蝦類出口商Avanti Feeds週三一度飆漲11%，創下2個多月以來最大單日漲幅。另一家Coastal Corporation股價也上漲5%。有出口商已明確表示，打算趁機擴大對中國市場的出口，以降低對單一市場的依賴。

中國網民「嚇歪」熱議：寧願餓死

然而，印度水產品有望進軍中國的消息傳出後，卻在中國社群平台引發軒然大波，迅速登上微博熱搜榜首。中國網友們的反應大多驚恐且擔憂，許多人聯想到印度飲食和水質的衛生問題，紛紛表示拒絕。

熱門評論中，中國網友直言不諱地表達了他們的恐懼：「為啥要在核輻射和大腸桿菌中選擇！」「我突然不想吃水產品了，你不要過來啊！」「要我吃恆河的魚，我寧願餓死。」更有網友吐槽「日本剛走，一個更狠的來了。」許多中國人呼籲政府應拒絕印度水產進口，並應轉而發展自己的遠洋捕撈能力，以確保食品安全。


力挺日本水產品！賴清德午餐吃鹿兒島鰤魚　網喊報恩：想到安倍晉三
1星負評「錯字連篇」！女星王俐人打包雞蛋不成公審火鍋店　網友狠酸：很難理解嗎？

11/18 全台詐欺最新數據

