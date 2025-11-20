直擊／Google士林辦公室啟用　全球第二大「AI基礎建設研發中心」

記者蘇晟彥／台北報導

Google 20日正式啟用在台北全新辦公室，也是乘著AI浪潮，這座辦公室是除了美國外，全球第二大「AI 基礎建設硬體研發中心」。對此，賴清德總統、Google Cloud 平台研發總經理Greg Moore、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood等也到現場參與啟動儀式，賴清德也指出，Google在近年除了板橋科研大樓外，今年更在士林開設AI新辦公室，也是讓世界看到台灣一環，期盼不只是全球科技供應鏈，更將成為「AI關鍵樞紐」。

▼Google在士林建立美國外最大「AI 基礎建設硬體研發中心」。（圖／記者周宸亘攝，下同）



Aamer Mahmood指出，之所以將第二大的AI 基礎建設硬體研發中心設立在台灣，是因為台灣有很多「關鍵要素」，例如供應鏈、技術人才很多，在台灣有世界級的各種夥伴，在透過彰化的資料中心等，近距離的優勢可以讓效率提升，預估讓專案流程縮短40%，這是在台灣投資最新辦公室的主要原因。

而這棟座落於捷運劍潭站附近的新辦公室，從12-20樓，一共9層都是Google新辦公室，從2020年決定要興建，歷經五年完成，匯集來自硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工，包括 Google 在美國總部以外規模最大的 AI 基礎建設硬體研發工程團隊。對此，Google指出，台灣獨特的產業生態系也成為 Google 發展 AI 基礎建設的創新關鍵。從設計與工程、製造與部署，都可以在幾個小時的車程之內抵達、完成所有環節；這種軟硬體與供應鏈專業的高度緊密結合，為我們在台灣的團隊帶來了獨特的優勢，讓他們能縮短開發週期、更快解決問題。

▼賴清德、Google高層都到現場參與啟動儀式。



深化在地承諾：從基礎建設到人才培育

士林辦公室的啟用，也證明 Google 持續深化對台灣數位基礎建設的長期投資。Google承諾始於 2013 年在彰化啟用的亞太區首座資料中心，並透過與其他企業的合作，持續投資多條在台灣登陸的國際海底電纜。在永續方面，不僅致力於提升資料中心的用水效率、維護台灣的水資源，更在台灣投資了包含離岸風電、太陽能與地熱等多元的潔淨能源。

除了硬體建設，Google也長期投入台灣的 AI 人才培育與學術交流。自 2018 年起，我們每年舉辦 AI 學術論壇，並贊助多項頂尖大學的研究計畫，包括 5 項在雲端運算等基礎設施領域的研究。同時，我們也積極推廣 AI 素養，在今年透過「點亮 Gemini」計畫，協助超過十萬名的學生、老師、開發者與社會大眾，為 AI 時代的來臨做好準備。

迎向新篇章

這個 AI 基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到 Google 全球的資料中心與 AI 基礎設施，成為支援 Google 搜尋、YouTube 以及 Gemini 各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。這座新辦公室的啟用，不僅象徵我們台灣團隊的努力，將對全球使用者所信賴的產品和服務，產生更深遠的影響，也為我們與台灣共同成長的旅程，寫下嶄新的一頁。