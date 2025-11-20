　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

▲女山友因脫隊受困在關山陡峭岩壁。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲女山友因脫隊受困在關山陡峭岩壁。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、葉品辰／高雄報導

高雄市關山17日上午發生一起登山受困事件，一名女子與友人自庫哈諾辛山屋出發途中脫隊，誤闖陡峭岩壁受困無法脫身，隨即以通訊設備求援，消防局獲報後派出22名搜救人員，當日下午順利尋獲女子協助脫困，整起事故平安落幕。

消防局表示，17日上午9時許，一隊共4名登山民眾準備從庫哈諾辛山屋出發，其中一名女子不慎脫隊，，誤闖錯誤路線，受困於地形險峻的岩壁，無法自行脫困，急忙以通訊設備向外求援。

▲女山友因脫隊受困在關山陡峭岩壁。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲消防局派出22名人力陸空合作，成功救援。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局獲報後，派出3梯次共22名搜救人員深入山區搜索，因山區地形複雜、路徑濕滑，其中1梯次與空勤總隊合作搭乘直升機前往女子受困位置附近，最終於下午4時50分由第一梯次地面隊伍抵達女子所在點，確認其意識清楚、生命徵象穩定後立即展開救援作業。

消防局提醒，近年登山人口增加，但高山原始路線標示有限，天候與地形變化快速，民眾出發前務必熟悉路線、攜帶離線地圖並全程依循正確路徑行走。如不慎迷途或受困，應保持冷靜、完成通報並原地等待救援，避免自行亂闖造成更大危險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

台東糖廠深夜「警報聲狂響」　消防局3個分隊急衝現場

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

台東糖廠深夜「警報聲狂響」　消防局3個分隊急衝現場

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

泰山200米紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

冬日節慶新品推薦！Gucci銀色馬銜扣芭蕾鞋、ISSEY MIYAKE袖子系列超Q

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

主動式台股ETF受益人、規模同創新高　4檔進場搶募

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

佐佐木朗希新賽季「先發規劃」曝光　羅伯斯：讓他好好休息

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

蕭景田選罷案一審無罪　士檢重砲反擊

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

駕駛逆撞後起火　路人英勇破車窗救人

女經理涉詐領獎金　遭10倍追償下場曝

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

更多熱門

相關新聞

年頭等到年尾　「最美海景商場」驚喜宣布試營運倒數

年頭等到年尾　「最美海景商場」驚喜宣布試營運倒數

台南林百貨南下打造的新商場「focus 13」，原定今年Q1開幕，但因設計與規劃複雜，遲遲沒有動靜，沒想到該商場突在臉書宣布，12月將試營運，在地人都相當期待。信義房屋專家表示，周邊景觀宅超搶手，但未見開幕前慶祝行情。

高雄男騎士蛇行撞警車！被逮喊：我腳抽筋

高雄男騎士蛇行撞警車！被逮喊：我腳抽筋

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎

台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎

獸醫考試竟拿手機搜尋答案　高雄男緩起訴須支付6萬

獸醫考試竟拿手機搜尋答案　高雄男緩起訴須支付6萬

關鍵字：

高雄關山登山救難

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面