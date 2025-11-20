4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

▲女山友因脫隊受困在關山陡峭岩壁。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者吳世龍、葉品辰／高雄報導
高雄市關山17日上午發生一起登山受困事件，一名女子與友人自庫哈諾辛山屋出發途中脫隊，誤闖陡峭岩壁受困無法脫身，隨即以通訊設備求援，消防局獲報後派出22名搜救人員，當日下午順利尋獲女子協助脫困，整起事故平安落幕。
消防局表示，17日上午9時許，一隊共4名登山民眾準備從庫哈諾辛山屋出發，其中一名女子不慎脫隊，，誤闖錯誤路線，受困於地形險峻的岩壁，無法自行脫困，急忙以通訊設備向外求援。
▲消防局派出22名人力陸空合作，成功救援。（圖／記者吳世龍翻攝）
消防局獲報後，派出3梯次共22名搜救人員深入山區搜索，因山區地形複雜、路徑濕滑，其中1梯次與空勤總隊合作搭乘直升機前往女子受困位置附近，最終於下午4時50分由第一梯次地面隊伍抵達女子所在點，確認其意識清楚、生命徵象穩定後立即展開救援作業。
消防局提醒，近年登山人口增加，但高山原始路線標示有限，天候與地形變化快速，民眾出發前務必熟悉路線、攜帶離線地圖並全程依循正確路徑行走。如不慎迷途或受困，應保持冷靜、完成通報並原地等待救援，避免自行亂闖造成更大危險。
