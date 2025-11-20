　
社會 社會焦點 保障人權

最高檢「神探Impossible Mission」公益桌曆亮相　每月一起找真相

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲最高檢察署舉辦2026年度《2026神探Impossible Mission》公益桌曆發表會。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

最高檢察署今（20）日發表《2026 神探 Impossible Mission》公益桌曆，由編輯團隊以「神探」為核心，結合十二篇推理情節與檢察官辦案思維，打造寓教於樂的解謎式法治教材。發表會邀請PChome董事長詹宏志、檢察總長邢泰釗及法務部保護司司長洪信旭等到場，分享推理文學、法學方法論與柔性法治教育的結合。

檢察總長邢泰釗表示，台灣本土的司法法學方法論仍在建立階段。這次桌曆與微電影作品，讓團隊從《法學方法論》出發，進一步推導出下一本值得深入閱讀的著作《台灣法學方法論精粹》。他說，雖然目前要立即創造出具有台灣特色的本土法學方法論，條件仍未完全成熟，但「必須先準備基礎材料，也要準備面對心魔」，為未來具備能力的年輕世代奠定發展基礎。

▼檢察總長邢泰釗盼《神探 Impossible Mission》桌曆能用更親近的方式，引導大眾理解司法推理、看見辦案背後的思考。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 邢泰釗 。（圖／記者黃宥寧攝）

邢泰釗也提到，自己期待能見證台灣本土法學方法論、甚至台灣自己的犯罪推理小說成形。他指出，華人十五億人口至今難以產出世界級推理作品，目前較被閱讀的例子是高羅佩（Robert van Gulik），但他本身卻是荷蘭人。他說，這次桌曆原本也不確定能否找到足夠的台灣素材，但編輯小組最後仍從歐美、日本與本土創作挑選出適合內容，「這是一個開始」。

PChome董事長詹宏志致詞時指出，司法與犯罪文學其實長期互相影響。他舉例，Francis Galton最早提出「姆指印具有獨特性」，但僅停留在理論；直到Austin Freeman 在小說《母子印》中首次把姆指印寫進偵探故事，這項創作反而刺激紐約警察局成立第一個姆指印資料庫（LIB），成為文學啟發司法創新的經典案例。

他也指出，如今台灣與世界各地檢察官都面臨沈重書狀負擔，辦案過程承受的壓力與阻力遠超過小說中的單一犯罪設計。他認為，犯罪小說長久受歡迎，正因為它反映了普羅大眾的需求與心聲。

▲▼詹宏志。（圖／記者黃宥寧攝）

▲PChome董事長詹宏志司法與犯罪文學其實長期互相影響。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部保護司司長洪信旭談到今年以「神探」為題，他說，許多檢察官都期許自己能在錯綜複雜的案件中找出證據、層層剝繭還原真相；而「Impossible Mission」象徵許多案件本身的困難度。這次桌曆中的十二篇故事，不僅包含推理文學典故，也呈現檢察官在犯罪現場、卷宗推理與偵查法庭上的思考軌跡。

洪信旭強調，法治教育應是柔性的、能邀請全民一起參與，「不再是單向說教，而是一場尋找真相的旅程。」

▼最高檢發表《2026 神探 Impossible Mission》桌曆象徵司法美學跨界合作的新一年。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

最高檢察署自2024年起打造公益桌曆系列，首本作品為《奉法者強則國強》反賄選愛台灣桌曆，以宣導國人反賄意識為宗旨，由同仁以最儉約方式自行設計、撰稿與編排，並將經典名言與法諺融入每月視覺，作為檢警自我砥礪的提醒。2025年延續司法美學概念推出第二本《法律童話物語》公益桌曆，全數6000 本迅速售罄並被改編為電影。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲最高檢察署聘請名師，限量製作之「法律 童話 物語」小王子公仔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2026年桌曆由編輯團隊歷時一年籌劃，蒐集多種推理類型，結合經典推理文學與偵查實務，並與學者專家研議角色設定與情節結構。全作以12則經典推理故事搭配法律概念，透過2026年每月插畫與故事摘要呈現辦案邏輯與證據運用，讓讀者彷彿置身犯罪現場與法庭交錯的時空，跟著檢察官一起推理、層層剝繭。

11/18 全台詐欺最新數據

最高檢「神探Impossible Mission」公益桌曆亮相　每月一起找真相

【跑著跑著就睡著了】犯睏弟原地躺平成全場焦點！

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

