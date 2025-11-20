　
    • 　
>
生活 生活焦點

剛開證券戶就「慘賠10萬日元」！神級巨乳Coser嚇喊：不玩了

▲▼伊織もえ,伊織萌。（圖／翻攝自IG／moe_five）

▲日本神級巨乳Coser伊織萌。（圖／翻攝自IG／moe_five）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本超人氣、以「神級身材」聞名的巨乳Coser伊織萌（伊織もえ），最近才剛開設證券戶頭，沒想到上週一試水溫就跌了10萬日圓，讓她崩潰喊不玩了。就有粉絲在Threads分享貼文，立刻引爆討論，網友紛紛笑翻，「叫她追蹤8zz看什麼叫股市冥燈」、「真不知道她買了什麼。」

有網友在Threads貼出伊織萌的X貼文，「伊織もえ上週開了證券戶頭，結果就賠了十萬XDD，不玩了不玩了。」只見她文中直呼「什麼！上週新開的證券戶竟然變成負10萬円！到此為止！解散！解散！」

貼文引發熱論，「十萬日幣她應該一個小時就賺回來了吧？日本前幾名的Coser耶」、「應該是被嚇到吧？我年輕剛開證券戶，前一個月也是覺得很新奇亂玩，結果噴了6.7萬，想說錢錢也太容易不見了吧」、「換算下來不是才台幣兩萬多，她有差嗎吧」、「日版8zz」。

還有網友直呼，「下次cos FX戰士久留美」、「可以開始準備COS久留美了！」、「這算是一種直接cos 久留美嗎？」據悉，《FX戰士久留美》是日本漫畫，講述一名女大學生「久留美」，因為母親因外匯保證金交易（FX）欠下巨債後自殺，她決心透過同樣的交易方式賺回母親的債務，但最終也因此陷入虧損和絕望的循環故事。

有趣的是，貼文引來被投資人視為股市冥燈的網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」留言，「看來她需要一個老師。」就有網友自稱過來人打趣，「我真的必須說，最近這五年我只做台積電，在這段期間賠的最慘就是你買台積電那次。從此之後我真的是理解，有超越我所認知線圖邏輯之上的神祕存在，字字血淚不可不信。」

11/18 全台詐欺最新數據

11/18 全台詐欺最新數據
472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中男坐超商外死亡
才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全
列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量
快訊／下雪了！　玉山飄雪畫面曝
頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍
月收112萬！女總監出遊骨折　獲國賠362萬

陳沂理財不拚暴賺只求穩收息5%

陳沂理財不拚暴賺只求穩收息5%

全球股市不斷創高，在追逐翻倍報酬、開槓桿的時代，網紅陳沂卻選擇走一條「極穩、不虧本」的理財路。她自嘲理財方式「老派又無聊」，不論房產，還是股票、基金與保單，每項投資都圍繞「穩定現金流」展開，「只要年報酬率有5%，我就很滿意。」她說。

中工法人董事陳瑞隆突辭任　出關首日「股價跌停」

中工法人董事陳瑞隆突辭任　出關首日「股價跌停」

支持國籍航空！他「各買1張」1個月後傻了

支持國籍航空！他「各買1張」1個月後傻了

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由 旅遊投資和留學劍指「高市」

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由 旅遊投資和留學劍指「高市」

