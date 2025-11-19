支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了：乖乖ETF實在

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

機票達人布萊N經常分享機票優惠等資訊，他17日發文表示，身為航空圈KOL，發現自己手上一張國籍航空股票都沒有，「這樣不對！我應該要支持一下」，並買進四家國籍航空各一張。沒想到一個月後回頭一看績效，忍不住苦笑自嘲「情緒價值投資是不對的，我還是乖乖買ETF比較實在」。

布萊N在文中貼出截圖，說自己上個月中某天不知道哪根筋不對，覺得身為航空圈KOL，手上沒一張國籍航空股票不太對。情緒一個上頭，他把四家國籍航空的股票各買了一張。一個月後他去查績效，瞬間覺得無言，「這故事告訴我們，情緒價值投資是不對的，我還是乖乖繼續買ETF比較實在…」

從截圖可見，他買了華航、長榮航、星宇航空、台灣虎航各1000股，可4支股票的總損益目前均為虧損狀態。布萊N還在留言處強調，「為了不要讓我自己看起來像個笨蛋……我要證明一下保守的我，主要是定期定額市值型ETF跟台積電啦！」貼出自己現股「元大台灣50（0050）、台積電（2330）、富邦台50（006208）」的獲利畫面。

貼文一出，網友紛紛笑了，「旅遊界的8ZZ」、「要多一個股海冥燈的身分了嗎」、「虧的都可以升艙了」、「沒賣的都是未實現損益！」「好了請刪APP」、「人總有鬼迷心竅的瞬間。」

也有過來人秒懂，「我也是因為喜歡某董想支持台灣的航空業，買了某航空股，結論和你一樣，情緒價值投資是不正確的」、「我也是，一股義氣買了航空股，之後覺得還是乖乖0050就好。」