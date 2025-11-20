冬天「她挖出1絕美穿搭」 出門大崩壞！一票苦主：裂到後面去

▲天冷穿靴出門竟崩壞，原PO傻眼又羞愧。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

冬天搭配皮製單品，更添一份時尚氣場！一名女網友翻出一雙絕美長靴，豈料出門後鞋面整個爆裂崩壞，「明明剛出門都好好的！」貼文引起大批災情共鳴，「皮裙、皮褲也全裂」、「環保材質壽命超短」，有賣鞋網友提醒，合成皮超過兩年應先搓搓看，軟掉就該丟，建議買真皮鞋並定期擦乳液保養。

一名女網友在Threads自曝尷尬糗事，最近天氣驟冷，她心血來潮翻出鞋櫃裡塵封已久的長靴，豈料，她出門後驚見長靴表皮大崩壞，「我明明出門看過就沒事，坐車到台北它直接裂開！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO提醒，想在冬天穿長靴的女孩們，「出門前千萬要檢查靴子有沒有脫皮的跡象！」以免跟她一樣，外出時才發現鞋子「陣亡」的窘境。

貼文引起大批網友慘痛共鳴，「我的鞋底和皮...直接爆掉」、「出門前都好好的，我還是去參加婚禮，結束才發現皮整個碎光光...好丟臉」、「現在環保材質真的很靠北，每年冬天都會報廢一雙靴子」、「自從環保意識型態開始，鞋子基本壽命最長一年、最短一季」、「我還曾經帶去歐洲穿，結果拿出來穿想美一下，結果我的靴子沿路～雪花飄～超丟臉的」。

還有網友哀號，合成皮材質的裙子、褲子也出現災情，「吃完飯站起來，朋友們看著我背後沉默3秒，心裡一驚感覺大事不妙，我的皮裙裂得像被狗啃過」、「我覺得只要是皮質的都需要檢查，包含皮褲，我到公司才發現炸裂」、「我是很尷尬的皮褲，到公司才發現裂到後面去」。

一名賣鞋業者提醒，「超過2年以上合成皮的鞋子，久久拿出來穿以前要先搓搓看，如果皮有明顯軟掉、被搓掉了，就直接丟了吧，皮開了、底也容易脫膠，可以買真皮的，每幾個月幫鞋子塗一點乳液保養一下」。