賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

▲賓賓哥到台中某國中參與講座，因未經授權直播引發校方緊急制止。（圖／記者周宸亘攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

網紅「賓賓哥」19日受邀現身台中市一所國中的生涯輔導講座，卻因未經校方允許即在校園內開啟直播，引發家長投訴與校方強烈不滿，演講活動也因此被迫中斷。校方批評，未成年學生的肖像及隱私必須受到嚴格保護，「教育現場不是網紅的舞台」，並要求相關人員向學生與家長致歉，並將所有影像立即下架。

據了解，該場講座原本由魔術師王元照受邀分享。校方表示，在與王元照聯繫過程中，他曾詢問是否能直播，但校方基於學生均為未成年，已明確表達不同意。然而在活動後段，王元照突然帶來「神祕嘉賓」賓賓哥，對方未經校方授權便直接開啟直播，畫面中也拍到學生身影。

演講進行到一半，校長接獲家長來電投訴後，隨即趕往現場，嚴肅制止直播行為，並當場質問賓賓哥團隊：「我們從未授權直播，你們這樣的方式讓孩子陷入危機，你們是否應該向學生及家長道歉？」校方事後重申，從未允許任何形式的直播，並要求相關影片與拍攝到學生的內容立即下架，以減少可能造成的傷害。

王元照其後已向校方、學生及家長道歉，並承諾配合處理。不過事件曝光後延燒至網路，有網友發現賓賓哥在社群上反批不斷接獲投訴「非常不可取」，態度引發更多議論，不少網友反嗆「搞不清楚狀況的是誰」。

賓賓哥則透過經紀公司回應，對造成困擾深表歉意，強調過去多投入公益活動，未來會更加謹慎，避免類似情況再度發生。