快訊／輔大名醫看診遭砍！檢8天火速偵結　「殺人未遂」起訴30歲男

▲輔大醫院名醫江漢聲看診時，遭30歲曾姓男子持刀攻擊成傷。（圖／Threads@cutelily218授權提供）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

位於新北市新莊區的輔大醫院11日下午2時許發生攻擊事件！一名30歲曾姓男子看泌尿科時，突然拔出預藏的美工刀朝名醫江漢聲攻擊，江受有右手腕刺傷、左腹部刀傷，曾男還在看診時嗆江，「我不是來看診的，我是來殺你的！」檢方依照殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌向法院聲請羈押獲准。而檢方在事件發生8天後，於19日火速依照殺人未遂、對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務等罪嫌，依法將曾男提起公訴。



根據檢方調查，曾男因不滿江漢聲另案被法院判決無罪確定，先在10月底某天，在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意 」等內容，並設定於11月11日傍晚5時發布內容，好在被逮時開脫。

檢方指出，曾男11日下午2時26分許，用掛號病患的身分進入輔大醫院診間，趁江替他診療完畢、背對他洗手的時候，持預藏的美工刀朝江下半身揮砍，他見江轉身徒手抵抗，他仍繼續揮刀，見江奪門而出後，他更將手中的美工刀朝江扔去，所幸江姓醫師雖受有右腕6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷等傷害，但並未有生命危險。

檢方認為，曾男不滿江姓醫師獲無罪宣判，不思依法定程序為相關救濟，反而用持刀攻擊江的方式實現他所認為的「正義」，絲毫不尊重法院確定判決的尊崇性，破壞法秩序甚鉅；又利用江在診間問診時朝江下手，除了造成江心理驚恐、受創之外，也嚴重破壞醫病信賴關係，向法院求刑有期徒刑7年，以資懲儆。