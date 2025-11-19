台灣推全民安全指引手冊　美國、德國、芬蘭等多國友盟發文推薦

▲台灣推出全民安全指引手冊後，芬蘭、德國等友盟國家也透過社群平台分享推薦。（圖／芬蘭、德國在台粉絲專頁）



記者陶本和／台北報導

台灣政府在明年（2026）1月5日前，將比照選舉公報模式向全台980萬戶家庭發送新版《台灣全民安全指引》，引起在野黨批評是浪費公帑。不過，該手冊推出後，獲得國際友盟的迴響，芬蘭商務辦事處、美國在台協會、德國在台協會等，都透過社群平台發文分享。

芬蘭商務辦事處透過官方臉書表示，芬蘭在民生安全準備與危機應變方面擁有悠久而完善的傳統，政府提供完整線上備災指南，協助民眾在遇到非常事件可以採取正確行動。

芬蘭在該貼文中提到，雖然威脅發生機率不高，但「保持良好準備」始終是芬蘭全社會韌性的基礎，也肯定台灣最新發布的《全民安全指引》，認為可以提升大眾安全意識，使民眾能在突發狀況中採取適切行動。

美國在台協會（AIT）則是在官方網站「Emergency Preparedness」頁面提供多項應急準備資訊，包含地震、颱風等災害的事前準備建議與事後行動指引。AIT 在網站中，特別推薦了國防部推出的《台灣全民安全指引》。

另外，德國在台協會也於社群平台發布貼文，向民眾介紹《全民安全指引手冊》，並提醒手冊提供多種緊急情境下的自救與互助方式，附下載連結供民眾索取。該貼文提到，各國皆逐步重視公民在危機中的行動能力，台灣推行此政策與國際方向一致。

事實上，全球多個國家都將普發安全手冊視為必要措施。不僅受到俄烏戰爭威脅的歐洲鄰近國家如捷克、法國已於今年宣布家戶普發，長期面臨俄羅斯壓力的北歐國家芬蘭、瑞典、愛沙尼亞等也都採行相同模式。

