地方 地方焦點

水耕蔬菜進屏東監獄！跨界打造「植物教室」助收容人重新出發

▲屏東監獄推出水耕蔬菜種植訓練課程。（圖／取自屏東監獄臉書）

▲屏東監獄推出水耕蔬菜種植訓練課程。（圖／取自屏東監獄臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監獄今年首度推出「植物教室—淺談鼎新水耕蔬菜種植」職訓課程，並獲華懋科技股份有限公司無償捐贈完整水耕設施，18日下午舉行捐贈儀式。透過產官學合作，監獄希望協助收容人掌握現代農業技能、累積未來重返社會的能力。首期共有12名學員參訓，從組裝水耕系統到育苗、調配養液等實作中體驗「成長與突破」，不僅學得技術，也從植物的韌性汲取心靈力量，為日後回歸社會奠定新的起點。

▲屏東監獄推出水耕蔬菜種植訓練課程。（圖／取自屏東監獄臉書）

捐贈活動由華懋科技公司鄭石治董事長親自出席，鄭董事長表示，公司與公部門協力推動收容人職業訓練與減碳永續的目標，希望透過這套水耕蔬菜設施，提升收容人對現代農業技術的掌握，為他們未來重返社會提供新技能。

屏東監獄典獄長吳信彥表示，感謝南華大學吳孟昆助理教授居中鼎力相助連結社會資源，跨越高牆，協助屏監建置水耕蔬菜農業系統，提供實質學習資源與人才培育，更感謝華懋科技公司的無私捐贈，齊力跨界合作，大幅推進受刑人的職能培力，實現矯正教育與社會復歸的雙重價值。

首期訓練計12位學員參訓，預計受訓3個月。課程中，學員親手組裝水耕設施、種籽培育，育苗、移植、學習養液調配、水量補充，種植中觀察蔬菜生長情形，對每一變化產生心中喜悅，感受到細心呵護的成果，從而引導學員思考「成長、挫折與成長」的體驗，內化思索自身存在的問題。

屏東監獄表示，本項訓練課程，使收容人從對植物的深思、了解植物的韌性，透過訓練講授植物理論與實務操作，學習植物克服逆境的機制，引導學員探索生命意義、達成生命教育的體現，希冀收容人順利復歸社會。水耕蔬菜種植不僅是職能訓練，更是心靈成長教育，讓收容人學會關懷與自省，為日後回歸社會奠下基礎。

目前生產10多種蔬菜，由於產量有限，加上必須從員工薪水中直接扣款，因此必須透過監獄員工購買。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

台東原民照護再升級　歌唱比賽及原民社福成果展熱鬧登場

永康就業中心帶隊！　特定對象、身障求職者實訪旅宿餐飲找出職涯方向

AI＋VR教學亮相教育科技展　南市領航教師示範沉浸式課堂

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

用愛接住每一個失落的孩子　新北中輟預防10項大獎肯定

屏科大團隊突破極限！AI預測浪高　助攻奪國際雙料獎

尚好肥爆違規疑雲！　林燕祝轟混淆視聽廠房、產品通通不合格

首屆亞太區域慢食年會在菲律賓　饒慶鈴分享餐桌上的永續台東

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

屏東監獄水耕蔬菜職業訓練華懋科技社會復歸

