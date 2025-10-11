培養第二專長好機會　南投縣推托育人員職業訓練班

▲南投縣教育處加速托育中心建置。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

隨著社會對優質托育服務需求日益增加，南投縣政府積極推動專業托育人員培育計畫，10月18日起推出「114年托育人員職業訓練假日班—埔里班」，歡迎新手父母、盼望學習新知的祖父母，或想培養第二專長的在職人員報名參加。

縣府指出，本次職訓課程與社團法人彰化縣家樂福人文生活關懷協進會合作，課程共計126小時，讓學員在短時間內建立紮實基礎、提升第二專長和自我專業價值；完成培訓者，未來更可報考專業檢定，提升就業競爭力，邁向專業托育人員之路，為社會托育服務注入更多人力與溫暖。

▲114年托育人員職業訓練假日班—埔里班招生中。（圖／南投縣政府提供）

訓練班課程安排於10月18日至11月30日辦理，皆於每週六、日上午8時至下午6時上課，共計14天，費用為1萬1000元，包含教材、講義、車資與材料費用（不含證照考試費）；學科課程地點位於埔里鎮八德路17號（南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心），術科則於草屯鎮和興街55號3樓（南投YMCA草屯公有市場三樓）上課；承辦單位特別安排專車接送往返術科教室，以減輕奔波負擔，讓學員能專心學習、無後顧之憂，完成訓練後可於115年1月參加考試。

報名日期自即日起至10月17日止，額滿即截止，報名方式可透過電話04-8364872洽詢，或加入官方LINE（ID：@647zutze）；如需更多服務資訊，歡迎撥打服務專線洽詢：04-8364872。