　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

培養第二專長好機會　南投縣推托育人員職業訓練班

▲南投縣教育處加速托育中心建置。（示意圖／ETtoday資料照）

▲南投縣教育處加速托育中心建置。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

隨著社會對優質托育服務需求日益增加，南投縣政府積極推動專業托育人員培育計畫，10月18日起推出「114年托育人員職業訓練假日班—埔里班」，歡迎新手父母、盼望學習新知的祖父母，或想培養第二專長的在職人員報名參加。

縣府指出，本次職訓課程與社團法人彰化縣家樂福人文生活關懷協進會合作，課程共計126小時，讓學員在短時間內建立紮實基礎、提升第二專長和自我專業價值；完成培訓者，未來更可報考專業檢定，提升就業競爭力，邁向專業托育人員之路，為社會托育服務注入更多人力與溫暖。

▲114年托育人員職業訓練假日班—埔里班招生中。（圖／南投縣政府提供）

▲114年托育人員職業訓練假日班—埔里班招生中。（圖／南投縣政府提供）

訓練班課程安排於10月18日至11月30日辦理，皆於每週六、日上午8時至下午6時上課，共計14天，費用為1萬1000元，包含教材、講義、車資與材料費用（不含證照考試費）；學科課程地點位於埔里鎮八德路17號（南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心），術科則於草屯鎮和興街55號3樓（南投YMCA草屯公有市場三樓）上課；承辦單位特別安排專車接送往返術科教室，以減輕奔波負擔，讓學員能專心學習、無後顧之憂，完成訓練後可於115年1月參加考試。

報名日期自即日起至10月17日止，額滿即截止，報名方式可透過電話04-8364872洽詢，或加入官方LINE（ID：@647zutze）；如需更多服務資訊，歡迎撥打服務專線洽詢：04-8364872。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

培養第二專長好機會　南投縣推托育人員職業訓練班

南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場　許淑華、伊林名模走秀代言

2025夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：尊重包容打造共融社會

全國唯一！新北促參考核「特優」3連霸　打造全齡運動城市

新北動保處強化認養醫療支援　高齡犬貓也能安心有依靠

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

台南東區店家冰箱起火！　住警器響老闆急報案滅火

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男連假探母！撞重機衝護欄不治　車轉1圈才停下...驚悚畫面曝

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

培養第二專長好機會　南投縣推托育人員職業訓練班

南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場　許淑華、伊林名模走秀代言

2025夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：尊重包容打造共融社會

全國唯一！新北促參考核「特優」3連霸　打造全齡運動城市

新北動保處強化認養醫療支援　高齡犬貓也能安心有依靠

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

台南東區店家冰箱起火！　住警器響老闆急報案滅火

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息！　警上門他秒後悔了

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

《許願吧，精靈》秀智美貌暴擊！科學減肥「千卡菜單」與424洗臉法公開

國慶連假打卡去！兔兔Q、魯斯佛巨萌氣偶現身　碧潭將有水豚地景

【洞洞鞋危機】北捷手扶梯卡洞洞鞋　突停擺多人跌倒受傷

相關新聞

考托育檢定也有黃牛「1人卡10位」！　嬰兒成「人頭」排擠考生名額

考托育檢定也有黃牛「1人卡10位」！　嬰兒成「人頭」排擠考生名額

綠委王美惠近日接獲大四幼教系學生陳情，學生報名全國技術士托育人員技能檢定時，因簡章規定「1人可代理10人報名」，導致報名現場出現「收費」代排亂象，荒謬到連嬰兒都被當作「人頭」占名額，學生們憤而向立委反映。對此，王美惠今（20日）批評，托育人員技能檢定報名，竟淪為黃牛牟利工具，這是對考生權益的踐踏。

驚悚畫面曝！重機高速撞機車　騎士噴飛身亡

驚悚畫面曝！重機高速撞機車　騎士噴飛身亡

恐怖瞬間曝！南投騎士闖燈遭撞飛亡

恐怖瞬間曝！南投騎士闖燈遭撞飛亡

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照

武陵外役監推快速剪髮班　助收容人復歸職場

武陵外役監推快速剪髮班　助收容人復歸職場

關鍵字：

托育人員職業訓練埔里招生

讀者迴響

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面