抓住機會！　4星座「偏財貴人」來了

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲天蠍座有「低調貴人」暗中提點財運。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，摩羯座、天蠍座、處女座、雙魚座抓住機會！農曆年前偏財貴人悄悄靠近你，像是摩羯「逆境看見曙光」，雙魚「第六感指路，隱藏財運浮出水面」。

艾菲爾老師在臉書說，隨著農曆新年前能量逐漸累積，水星與冥王星在11月18日形成六分相，帶來「深度洞察」與「財富覺醒」的力量；月亮同步進入天蠍座，更是一股能照亮暗處、揭開隱藏機會的直覺之光。

艾菲爾老師表示，這段時間你會明顯感受到某些事正在翻轉，資訊突然打開，你本以為無解的問題有人伸手協助，你忽然看懂一樁投資、一位人脈、一個機會的真正價值。

艾菲爾老師指出，越能靜下來深入思考的人，就越容易被「低調但關鍵的貴人」點醒；偏財運不是突然暴富，而是透過更精準看懂局勢，讓資源自然流向你，讓機會在農曆年前悄悄成形。

摩羯座：逆境看見曙光，黑暗處藏著貴人

摩羯最近的財運並非大張旗鼓，而是「越冷越旺」，水星冥王星的能量讓你反而在低潮、壓力、甚至麻煩中，遇到真正關鍵的人。

像是在你焦頭爛額時，某位經驗老道的前輩一句話就幫你確認方向；或你正在為資金、工作瓶頸煩惱時，某個過去的合作物件主動提供資源。這些貴人都不是熱情外放型，而是默默觀察你、欣賞你長期累積的專業，直到你最需要時才伸手。

這段期間也可能會遇到「危機轉機」的機會，例如某案子砍預算，但因此讓你接觸到更大的合作；或某項麻煩的工作，反而讓你被高層注意。農曆年前你要做的不是衝，而是「看懂誰值得信任」，越冷靜、越務實，你越能抓住躲在暗處的偏財線索。

天蠍座：直覺開光！低調貴人暗中提點財運

天蠍在這段期間的偏財運，完全靠「直覺+深度連結」爆發，你會突然察覺某人說的話有玄機，某個機會背後有故事，某筆投資值得再深入瞭解。月亮進入你本命的能量場，讓你整個人像開了天線般，感覺敏銳、判斷深刻，甚至能在別人沒察覺前就知道該選哪條路。

你的貴人多半是低調、不愛張揚但非常專業的人，可能是神秘的客戶、網路上偶然遇見的高手，或某個外表平凡卻極有智慧的前輩，他們會用一句話、一個提醒、一份資料，就幫你避開風險、找到財路。

這段期間不需要說太多，只要聽、觀察及跟隨你的直覺，就能在農曆年前，掌握一個真正能「長期累積財富」的突破口。

處女座：努力被看見，悄悄有人願意投資你

處女座的偏財貴人藏在「工作細節」裡，水星冥王星六分相讓你原本默默做事、不說話的努力，在這段期間突然被看見。

你過去累積的專業、耐心完成的細節、某份被忽略的提案，都可能在這時被某位權威人士、主管或資深投資人注意到。你的貴人特質很明確：務實、精準、有資源，而且只願意投資「真正努力的人」。因此你會突然接到合作意願、可能被推薦案子、甚至獲得額外支援。

這段期間不必刻意討好誰，只要持續展現你的邏輯、能力與認真，就會吸引到欣賞你的人。特別是在農曆年前，有機會收到意外獎金、額外收入或延伸合作，像是在你最平靜工作的一天，突然收到了某個提升你價值的好消息。

雙魚座：第六感指路，隱藏財運浮出水面

雙魚最近就像被宇宙悄悄牽著走，往偏財的方向靠近，水星冥王星六分相讓你看似「想太多」的直覺，其實正逐步變成最準確的指南。你會不自覺被某個投資主題吸引、突然想聯絡某個人，或對某個計畫產生莫名興趣，而這些感覺都不是巧合，它們是內在潛意識在提醒你：「這裡有東西」。

你的貴人不是傳統的長輩或主管，而是「突然出現的靈感型人脈」，朋友的朋友、同好圈的人，或某個聊天時不小心給你超強訊息的人。他們給的不是直接金錢，而是「方向」、「觀點」、「先機」。

農曆年前，你很可能因一次靈光乍現，找到能讓自己翻身的偏財管道，越放鬆、越順流，財運就越跟著浮上水面。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

