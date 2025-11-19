　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明再探12℃　下波變天時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨色調強化雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫；下周一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島縣市平地最低氣溫出現在新北（石門區）12.4度，台北市平地最低氣溫為南港區的13.6度，台北氣象站則降至16度，各地區平地的最低氣溫約在12至16度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四低層水氣逐日減少，今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，周四白天起氣溫略升。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮表示，台北氣象站今晨已降至16度左右，雖未符合大陸冷氣團定義，已為入秋以來最強冷空氣；周四晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至周日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、周六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日東北季風減弱，各地氣溫回升。

吳德榮分析，下周一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降；下周二水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

